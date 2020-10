La comunidad de los IES de Belén y Andalgalá se manifestaron

Un grupo nutrido de docentes y alumnos del IES (Instituto de Educación Superior) de la ciudad de Belén y de Andalgalá se manifestaron ayer en rechazo al traspaso del nivel terciario al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.

En el caso de la comunidad de Belén, los docentes autoconvocados, acompañados de los alumnos, realizaron ayer un abrazo simbólico para visualizar el malestar por la reforma educativa que anunció la Provincia y que se realizaría a partir del 2021.

“En defensa de la educación, decimos no al traspaso de los IES. Abrazamos nuestra institución manteniendo la distancia social recomendada. Mientras nuestros IES estén siendo amenazados, no vamos a caducar la lucha. Pensamos que el trabajo y educación esta de las instituciones, no por afuera. La educación del nivel superior regula y legitima nuestra práctica docente. Nos hubiera gustado expresar las consideraciones dentro del IES Belén, pero la situaciones particulares que viven los institutos superiores de la provincia, por el afán de las autoridades de trasladarlos, amerita abrir el diálogo, información y compromiso todos los que formamos parte de los mismos”, versa el documento.

Por su parte, la comunidad del IES Andalgalá también marchó por la calles en repudio a los cambios.