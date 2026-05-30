La escritora María Negroni brindará una conferencia en la Universidad Nacional de Catamarca

En el marco de la séptima edición de los Premios Luis Franco, la Universidad Nacional de Catamarca recibirá a la reconocida escritora argentina María Negroni, quien ofrecerá la conferencia titulada "Los anuncios".

La actividad se llevará a cabo el próximo 8 de junio a las 17:30 en el Aula Magna de la casa de estudios y estará abierta al público con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, Negroni abordará la influencia de distintos motivos pictóricos en su producción literaria, con especial atención en la temática de la Anunciación y en la célebre obra de Fra Angelico conservada en el Museo del Prado. A partir de esos elementos, la autora reflexionará sobre algunos de los ejes conceptuales presentes en su libro Los sueños de Úrsula.

La visita de la escritora representa una de las actividades culturales más relevantes de la agenda académica provincial y se enmarca dentro de las propuestas impulsadas por los Premios Luis Franco, que buscan promover el intercambio entre destacados referentes de la literatura y la comunidad catamarqueña.

Una trayectoria de reconocimiento internacional

María Negroni es doctora por la Universidad de Columbia y desarrolló una extensa carrera académica y literaria tanto en Argentina como en el exterior.

Fue profesora en Sarah Lawrence College y actualmente se desempeña como profesora visitante en New York University. Además, dirige la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales. Entre ellas se destacan la Guggenheim Fellowship, obtenida en 1994; el Premio Konex de Platino en Poesía, otorgado en 2014; el PEN Award por su obra Islandia en 2002; y el Lockert Prize de la Universidad de Princeton, también en 2002.

Desde la organización destacaron la importancia de contar con la presencia de una de las voces más reconocidas de la literatura contemporánea argentina e invitaron a estudiantes, docentes, investigadores y público en general a participar de la conferencia.