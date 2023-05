La Escuela Hogar de lcaño festejó sus 80 años

La Escuela Hogar N°602 "Fray Mamerto Esquiú" de la localidad Icaño, departamento La Paz festejó sus 80 años con un emotivo acto central, al que concurrió gran parte de toda la comunidad, viviendo este día como una gran fiesta, donde el lema fue: “Celebremos las alegrías de hoy, las memorias del ayer y las esperanzas del mañana”.

La ceremonia contó con la presencia de la directora provincial de Educación Primaria Ana Laura Marchetti, el intendente municipal Franco Carletta y el senador departamental José Pio Carletta, quienes estuvieron acompañados por el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán, el director de la Escuela Hogar Nº1 Raúl Lobo, el supervisor de Zona, Atilio Tejeda, la supervisora pedagógica de nivel Inicial y directivos de escuelas primarias vecinas, entre varias autoridades municipales, de salud y de seguridad. También participaron con mucho entusiasmo y emoción ex alumnos, ex docentes y ex equipos directivos, que forman parte de la historia de la Escuela Hogar.

Se destacaron las palabras del director del establecimiento quien manifestó la importancia de dicha conmemoración; “como un hito importante en la vida de las personas; es la Escuela por donde han transcurrido. El cumpleaños de esta querida Escuela encierra felicidad para muchas personas que asistieron a sus aulas nutriéndose de conocimiento”.

La directora de nivel primario felicitó a toda la comunidad educativa en su Aniversario, destacando que "son 80 años de educación continua, de servicio en pos de la educación de todos los niños/as de Icaño y zonas cercanas. El trabajo que realizan día a día es enorme, tanto el director del establecimiento educativo, como todos los docentes y el personal de servicios generales, ya que no sólo está escuela les permite aprender y cuidar las trayectorias escolares, sino que también les da la posibilidad de tener un hogar a todos esos chicos que de otra manera no podrían estudiar, siendo la escuela su hogar."

Marchetti además, agradeció “la colaboración de las autoridades de la municipalidad por las mejoras edilicias brindadas a la institución educativa, remarcando la importancia de un trabajo articulado entre los diferentes organismos, municipio, ministerio y gobierno para brindar a los niños y niñas las mejores condiciones para su educación”.

Para finalizar se resaltó la gran labor que realizan a diario los docentes, la vocación y el amor con el que cuidan a los niños en la escuela, felicitando también la presencia de las familias en tal importante evento, ya que es fundamental tanto el trabajo de los docentes como el acompañamiento de la familia en la educación de los niños/as, que son el futuro de nuestra sociedad. “Es un honor para mí poder acompañar a todos en este día tan especial, quiero transmitir el saludo de la Ministra de Educación, Andrea Centurión, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente, pero no quería dejar de enviarles a todos un afectuoso saludo y un feliz Aniversario, así que en nombre de todos los que formamos parte del Ministerio de Educación les deseamos un muy feliz cumpleaños querida escuela Hogar N°602 Fray Mamerto Esquiú, muchas felicidades”, concluyó la funcionaria.

Durante el transcurso del acto; el Ministerio de Educación hizo entrega de una cocina industrial y un freezer como parte de los obsequios para la institución por su aniversario, los cuales pasarán a formar parte del equipamiento de la escuela para mejorar las tareas cotidianas.

Todos los presentes; estudiantes, docentes y autoridades cantaron festivamente el feliz cumpleaños a la querida Escuela Hogar. Y para culminar la ceremonia, los estudiantes de la escuela realizaron diferentes representaciones, como bailes y cantos, en honor a este acontecimiento, el cual se vivió como una gran fiesta para toda la comunidad de Icaño.