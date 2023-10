La Escuela N°325 de Los Molles, celebró 100 años de vida

La comunidad educativa de la Escuela N°325 de la localidad de Los Molles, departamento Santa Rosa, celebró 100 años de vida institucional al servicio de la educación.

Acompañados por el intendente de Los Altos Raúl Barot, la senadora departamental Gabriela Ybáñez, la secretaria de Gestión Educativa, Analía Valcalda, la supervisora General de Educación Primaria, Mónica Díaz, los supervisores de zona Alfredo Rasgido y Roxana Guerrero, la directora de la institución, Alejandra Romano, ex alumnos, ex docentes, ex directivos, alumnos y la comunidad en general fueron parte de los festejos.

Al hacer uso de la palabra, la directora Romano, hizo un recorrido por la historia del establecimiento escolar, destacando la labor educativa y el trabajo interinstitucional donde agradeció el acompañamiento de la ministra Centurión y el intendente de Los Altos, Raúl Barot.

En representación del Ministerio de Educación la secretaria de Gestión Educativa, Analía Valcalda, hizo llegar el afectuoso saludo de la ministra Andrea Centurión para la comunidad educativa y recuperó la función pedagógica, social y comunitaria de las escuelas y en especial de las escuelas rurales.

Durante el acto de celebración, estuvo presente la poesía a cargo de una alumna del nivel inicial y luego se hizo el reconocimiento a ex directivos, ex docentes, ex alumnos mediante la entrega de recordatorios por su paso por la centenaria Escuela N°325. En el cierre de los festejos los presentes compartieron un brindis y un animado show musical.