  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1450 ~ $1470
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

27 C ° ST 28.33 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Orgullo

La Fiesta Nacional del Poncho fue distinguida como Evento del Año en un premio internacional

La tradicional celebración catamarqueña recibió el máximo galardón del 11º Premio Internacional Pasaporte Abierto, otorgado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico, en una ceremonia realizada en Panamá.

31 Enero de 2026 00.15

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho fue reconocida este viernes como Evento del Año en el marco del 11º Premio Internacional Pasaporte Abierto, distinción otorgada por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) durante una ceremonia celebrada en Panamá.

El evento catamarqueño había sido nominado a comienzos de enero en la categoría "Evento del Año", compitiendo con festividades y encuentros culturales de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador. Finalmente, se impuso en la terna y obtuvo el máximo galardón, consolidando su proyección internacional.

Además, la Fiesta del Poncho fue destacada en la categoría Originalidad, a partir de una crónica periodística realizada por la periodista especializada en turismo Débora Valeria Ruiz, del medio Info Turismo Argentina, quien cubrió la edición 2025 del evento.

Con este reconocimiento, la mayor fiesta popular de los catamarqueños suma un nuevo logro a su trayectoria y refuerza su posicionamiento como uno de los eventos culturales más importantes del país y de la región, fortaleciendo la visibilidad de Catamarca en el ámbito turístico y cultural internacional.

Tags
Catamarca Poncho Reconocimiento

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también