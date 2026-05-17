La Iglesia alerta por el avance de la pobreza en la clase media y el aumento de la demanda social

La Iglesia Católica advirtió sobre el avance de la crisis económica en sectores de clase media y alertó por el crecimiento de la demanda de ayuda social, un fenómeno que se replica en distintas provincias del país, incluida Catamarca.

Desde la conducción eclesiástica señalaron que cada vez más familias recurren a asistencia para cubrir gastos básicos como alquileres, medicamentos y servicios. "Antes nos ayudaba gente en Cáritas que ahora son también gente que nos viene a pedir", afirmaron al describir el deterioro social detectado en distintos puntos del territorio nacional.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, sostuvo que la Iglesia observa un empeoramiento sostenido en hogares que hasta hace poco podían sostenerse con ingresos propios.

Desde el Episcopado consideran que el fenómeno ya alcanza a sectores históricamente vinculados a la clase media y remarcaron que la demanda de ayuda crece en parroquias y centros comunitarios.

La conducción episcopal reafirmó además su posicionamiento frente al impacto social del modelo económico y defendió una mirada centrada en el "bien común".

"La centralidad de la persona nos parece fundamental en todos los diálogos", afirmó Colombo. En esa línea, advirtió que "las personas tienen que crecer y progresar, claro que sí, pero no a costa de nadie".

En la Iglesia sostienen que el deterioro económico profundizó la vulnerabilidad de familias que antes colaboraban con organizaciones solidarias y hoy necesitan asistencia para sostener consumos básicos.

Desde el Episcopado remarcaron que la Iglesia mantendrá una presencia activa en el debate público y defendieron su autonomía frente a todos los espacios políticos. "La libertad de la Iglesia para expresarse y ejercer su mirada social la vamos a defender", señalaron.

Además, anticiparon que continuarán fortaleciendo el trabajo territorial de organizaciones como Cáritas Argentina frente al aumento de la demanda social en barrios y provincias de todo el país.