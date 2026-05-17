¿Más nevadas en Catamarca?: el frío polar anticipa una semana con temperaturas bajas

La irrupción de aire frío que afecta a gran parte del país continúa haciéndose sentir con fuerza en Catamarca durante esta segunda quincena de mayo. El fenómeno, asociado a una ola polar, dejó durante la madrugada y las primeras horas de este domingo nuevas postales de nieve en distintos sectores del territorio provincial, especialmente en áreas montañosas ubicadas entre los 1600 y 2200 metros sobre el nivel del mar.

Las previsiones meteorológicas ya anticipaban que las condiciones más intensas se registrarían durante este domingo, cuando el avance del aire polar coincidiera con la persistencia de precipitaciones en zonas elevadas. El resultado fue una jornada marcada por nevadas, agua nieve y temperaturas bajas que volvieron a transformar el paisaje de distintos puntos de la provincia.

Nevadas en el oeste provincial

Las primeras imágenes comenzaron a difundirse desde las primeras horas del día y tuvieron como principal escenario el oeste catamarqueño. Uno de los puntos donde se registraron nevadas fue el departamento Belén, donde las condiciones climáticas permitieron observar acumulación de nieve y postales típicamente invernales en plena temporada otoñal.

Con el correr de la jornada se sumaron más registros provenientes de distintos sectores de montaña. Entre ellos, también se informó sobre la presencia de nieve, agua nieve y centellada en la cumbre de las Sierras de los Ángeles. Allí, a casi 2400 metros de altura, se observaron estos fenómenos meteorológicos, según indicó Stefan Sauzuk a través de sus redes sociales.

La combinación entre precipitaciones y el marcado descenso térmico fue determinante para la aparición de estas condiciones en sectores elevados de la provincia. Las nevadas volvieron así a convertirse en uno de los principales impactos visibles del ingreso de aire polar en Catamarca.

Cómo seguirá el tiempo en el Valle Central y el Este

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío continuará presente durante toda la semana tanto en el Valle Central como en el Este provincial.

Para este lunes se prevé una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17 grados. Condiciones muy similares se mantendrán durante el martes, aunque ya sin precipitaciones y con un cielo que se presentará entre parcial y ligeramente nublado.

El miércoles aparecerá como la jornada con el registro térmico más elevado de los próximos días, alcanzando una máxima de 20 grados. Sin embargo, el alivio será parcial y momentáneo, ya que el ambiente seguirá manteniéndose fresco durante las mañanas. La tendencia continuará durante el jueves con valores de 6 grados de mínima y 17 grados de máxima, manteniéndose el predominio del aire frío sobre la región.

El dato más llamativo aparece hacia el cierre de la semana. Según el pronóstico, el viernes será el día más frío en el Valle Central, con una temperatura de apenas 8 grados, tanto de mínima como de máxima, consolidando así un marcado descenso térmico para el final de la semana.

Entre los aspectos destacados del pronóstico se encuentra también la ausencia de viento significativo. Luego de la alerta registrada este domingo, las condiciones tenderán a estabilizarse y el viento permanecerá moderado durante las jornadas siguientes.

El panorama en el Oeste de Catamarca

En el oeste provincial las condiciones seguirán siendo frías, aunque con variaciones térmicas algo diferentes respecto del Valle Central.

Entre el lunes y el jueves se esperan:

Temperaturas mínimas entre 3 y 7 grados

Temperaturas máximas entre 13 y 17 grados

Cielo sin nuevas precipitaciones

Viento moderado y sin fenómenos intensos

Al igual que en el resto de la provincia, el viernes marcará el momento de mayor descenso térmico. Para esa jornada se pronostica una mínima de 9 grados y una máxima del mismo valor.

Sin nuevas lluvias, pero con persistencia del frío

Las proyecciones meteorológicas indican que las precipitaciones comenzarán a quedar atrás luego de las nevadas y lluvias registradas este domingo. Sin embargo, el ingreso de aire frío seguirá condicionando el estado del tiempo en gran parte de Catamarca.

La permanencia de temperaturas bajas, sumada a la estabilidad atmosférica prevista para los próximos días, permitirá mantener un escenario típicamente otoñal en toda la provincia. Mientras tanto, las nevadas registradas durante este domingo volvieron a convertirse en uno de los fenómenos más destacados de esta temporada, dejando imágenes que reflejan la intensidad del avance polar sobre las zonas montañosas catamarqueñas.