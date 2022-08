La Intersindical confirmó el paro para este lunes, tras la notificación de la conciliación

La semana comenzó complicada en el ámbito educativo. Hay cruces y desinteligencias que terminaron afectando a los docentes pero aún más a los alumnnos y padres. El paro por 48 horas anunciado hace una semana por los gremios docentes tuvo su consecuente pedido de conciliación obligatoria desde Educación. El inconveniente se conoció anoche a última hora, por cuanto a la Dirección de Inspección Laboral no había corrido vista de esta medida a la Intersindical docente.

Esto derivó en lo lógico. Notificación no recibida, paro confirmado. Por lo tanto, y tal como lo indicaron las entidades gremiales que nuclean al sector, el paro por lo menos para la jornada de este lunes, se mantiene. Todos los integrantes de la agrupación se ocuparon de confirmar la medida de fuerza entre sus afiliados y vía redes sociales.

En tanto y como era de suponer, desde las 8 de la mañana de este lunes los gremios que integran la Intersindical comenzaron a ser notificados por la DIL pero conjuntamente tomaron la determinación de no suspender el paro, por cuanto el mismo está en curso desde la medianoche y, sobre todo en el caso del interior provincial, los maestros deben trasladarse con anticipación y no desde las ocho de esta mañana. Así lo indicó Sergio Guillamondegui, secretario general de SIDCa quien planteó un duro cuestionamiento al Ministerio de Educación y a los organismos de contralor, al marcar que el paro fue anunciado hace una semana y que hubo plazo suficiente para interponer la conciliación “y no un domingo a última hora”.

“Hemos conversado con el director de la DIL y nuestro planteo es que hemos comenzado con el paro a la medianoche y hay docentes que se tienen que trasladar de un lugar a otro y en vista de esto y otras consideraciones, y a pesar de que a partir de ahora ya hay una notificación, se debe aclarar que la eficacia del acto administrativo corre desde el día siguiente de la notificación. Ese el criterio que hemos tomado”, señaló el gremialista y abogado comentando la determinación que tomó la Intersindical.

Y en cuanto a desde cuando comienza efectivamente el paro, Guillamondegui comunicó que el mismo solo será por este lunes y que la conciliación “la vamos a acatar desde mañana martes”. Por lo tanto, el dictado de clases recién se reactivará mañana y consecuentemente, tampoco habrá clases durante el turno tarde.

En cuanto a la audiencia de conciliación, la primera se llevará a cabo el próximo lunes a las 10 horas en las oficinas del CAPE: