La Liga del Saber Eléctrico volvió a reunir a estudiantes y jóvenes técnicos

Con una nueva edición, la Liga del Saber Eléctrico volvió a convertirse en un espacio de encuentro, formación y competencia para estudiantes y jóvenes electricistas catamarqueños. La edición 2026 estuvo enfocada especialmente en las normativas técnicas vigentes destinadas a garantizar la seguridad eléctrica, tanto en instalaciones domiciliarias como comerciales, entre otras.

El escenario elegido para esta nueva edición fueron las instalaciones del moderno Nodo Tecnológico municipal, donde equipos provenientes de distintos puntos de la provincia participaron de una competencia que combinó conocimientos teóricos y prácticos vinculados con los métodos de trabajo y las normas técnicas que deben ser consideradas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad en las instalaciones eléctricas.

La propuesta tuvo como protagonistas mayoritariamente a estudiantes de escuelas técnicas y jóvenes electricistas, quienes debieron demostrar cuánto conocen sobre las disposiciones que regulan su actividad y sobre los procedimientos destinados a prevenir situaciones de riesgo.

El desafío central estuvo planteado a través de un cuestionario de 20 preguntas, mediante el cual los participantes pusieron a prueba sus conocimientos sobre distintos aspectos de la actividad eléctrica.

Entre los contenidos evaluados se incluyeron:

Normativas técnicas vigentes.

Normas provinciales de instalaciones eléctricas.

Protocolos de seguridad.

Prevención de riesgos eléctricos.

Métodos de trabajo y normas técnicas aplicables a instalaciones.

La competencia permitió así abordar contenidos que resultan centrales para la formación de quienes desarrollan o desarrollarán tareas relacionadas con instalaciones eléctricas.

Convertir la capacitación en una experiencia lúdica

La Liga del Saber Eléctrico es organizada por profesionales y técnicos catamarqueños interesados en la cuestión eléctrica, quienes plantearon desde su origen una modalidad diferente para abordar contenidos técnicos y normativos.

Según explicaron los organizadores, la formación técnica tradicional suele enfrentarse a determinadas barreras, entre ellas la baja retención de conocimientos que puede producirse frente a la densidad de los contenidos normativos y teóricos.

A partir de esa consideración, el formato de la Liga busca transformar la capacitación en un entorno de aprendizaje lúdico. La incorporación de mecánicas de juego permite trabajar los conocimientos técnicos desde una dinámica de competencia, con el objetivo de favorecer la retención cognitiva y generar una mayor motivación entre los participantes.

La propuesta apunta, de esta manera, a que el estudio de las normativas no sea percibido únicamente como una acumulación de contenidos teóricos, sino como parte de una experiencia participativa en la que los conocimientos deben ser utilizados para resolver los desafíos planteados.

Desde la organización sostienen que la utilización de este formato contribuye a elevar la retención cognitiva, eliminar la resistencia al estudio de las normativas y fomentar una cultura laboral basada en una competencia sana y de alta motivación.

La modalidad también busca vincular el conocimiento adquirido con situaciones relacionadas con la práctica profesional. La combinación de preguntas, conocimientos teóricos y aspectos vinculados con métodos de trabajo permite poner en juego diferentes capacidades en torno a una misma cuestión: la seguridad eléctrica.

Una mirada puesta en la prevención de riesgos

El eje de la edición 2026 estuvo directamente relacionado con la seguridad eléctrica. Las instalaciones domiciliarias y comerciales, entre otras, requieren el conocimiento y la correcta aplicación de normas técnicas, protocolos de seguridad y procedimientos de prevención.

En ese contexto, la Liga planteó una instancia para evaluar los conocimientos de estudiantes y jóvenes electricistas sobre las disposiciones vigentes y su aplicación.

La competencia no se limitó a medir cuánto recuerdan los participantes de determinados contenidos. De acuerdo con los objetivos establecidos por sus organizadores, también se buscó reforzar la correcta interpretación de las normas y trabajar sobre situaciones que pueden presentarse durante las tareas vinculadas con las instalaciones eléctricas.

La prevención aparece así como uno de los componentes centrales de la propuesta. El conocimiento de las normas y su interpretación adecuada constituyen, dentro del esquema planteado por la Liga, herramientas para reducir errores operativos y fortalecer prácticas de trabajo seguras.

Profesionales y técnicos al frente de la organización

La nueva edición contó con la participación de técnicos y profesionales reconocidos y de extensa trayectoria en la provincia, quienes estuvieron a cargo de la organización y de la entrega de importantes premios destinados a todos los equipos participantes.

Entre los responsables mencionados se encuentran Jorge Tapia, Osvaldo Moreno, Nery Giusto y Aldo Palavecino, además de otros profesionales y técnicos que participaron de la organización.

La presencia de referentes con trayectoria en la actividad eléctrica permitió sostener una propuesta centrada en los conocimientos técnicos y normativos, al mismo tiempo que se generó un espacio de intercambio entre quienes cuentan con experiencia profesional y las nuevas generaciones vinculadas con la formación eléctrica.

La entrega de premios para todos los equipos participantes formó parte también de la dinámica de esta edición, reforzando el carácter competitivo y motivacional de la Liga.

Los objetivos de la edición 2026

Los organizadores definieron una serie de objetivos específicos para esta nueva edición de la Liga del Saber Eléctrico. El propósito no estuvo solamente vinculado con la competencia, sino también con el fortalecimiento de conocimientos que tienen una relación directa con la seguridad en el trabajo.

Los objetivos planteados fueron:

Evaluar y reforzar los conocimientos técnicos y normativos de seguridad eléctrica.

Fijar la correcta interpretación de las normativas de instalaciones eléctricas vigentes.

Reducir la tasa de errores operativos mediante el análisis inmediato de casos y fallas.

Fortalecer el trabajo en equipo.

Cada uno de estos objetivos se integró a una propuesta que buscó reunir formación, práctica y competencia. La evaluación de los conocimientos técnicos se vinculó con la necesidad de reforzar las normas de seguridad, mientras que el análisis de casos y fallas apuntó a trabajar sobre la posibilidad de disminuir errores operativos.

A su vez, el trabajo en equipo ocupó un lugar específico dentro de la iniciativa. Los participantes no compitieron solamente desde el conocimiento individual, sino como integrantes de equipos, incorporando otra dimensión a la experiencia formativa.

Un espacio de formación para las nuevas generaciones

La edición 2026 de la Liga del Saber Eléctrico dejó planteada una propuesta que combina el aprendizaje técnico con una dinámica de competencia. En las instalaciones del Nodo Tecnológico municipal, estudiantes de escuelas técnicas y jóvenes electricistas provenientes de distintos puntos de la provincia tuvieron la posibilidad de poner a prueba sus conocimientos sobre normativas, protocolos y prevención de riesgos.

La iniciativa parte de una preocupación concreta planteada por sus organizadores: cómo mejorar la retención de contenidos técnicos y normativos frente a la densidad propia de este tipo de formación. La respuesta propuesta fue incorporar una modalidad lúdica capaz de transformar el aprendizaje en una experiencia de participación, desafío y motivación.

Con la organización de profesionales y técnicos catamarqueños como Jorge Tapia, Osvaldo Moreno, Nery Giusto, Aldo Palavecino y otros referentes, la Liga volvió a colocar en el centro de la escena la importancia de conocer e interpretar correctamente las normas vinculadas con las instalaciones eléctricas.

La edición 2026 tuvo así como eje la seguridad eléctrica, pero también planteó una mirada sobre la formación, la prevención, la reducción de errores operativos y el trabajo colectivo. En ese marco, la competencia funcionó como una herramienta para reforzar conocimientos y acercar las normativas técnicas a estudiantes y jóvenes electricistas mediante una experiencia de aprendizaje lúdica, participativa y de alta motivación.