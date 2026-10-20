La Madre del Valle visita el Centro de Rehabilitación

Durante la mañana de este martes, la imagen peregrina de la Virgen del Valle, conocida por los fieles como la Madre del Valle, partió desde el Santuario Catedral para visitar a la comunidad del Centro de Rehabilitación Dr. Mauricio W. Figueroa, ubicado en la intersección de las avenidas Presidente Juan Domingo Perón y Presidente Arturo Illia, en la ciudad capital.

La presencia de la Sagrada Imagen en este centro de salud permitió compartir un momento de oración con las personas que desarrollan allí sus actividades y con los pacientes que se encontraban en las instalaciones durante la visita. La jornada estuvo marcada por la bendición impartida por el padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, quien guio el encuentro religioso.

Durante la actividad, el sacerdote acompañó la oración y brindó la bendición tanto a quienes trabajan en el establecimiento como a los pacientes presentes. De esta manera, la visita acercó la imagen de la patrona del Valle a una comunidad vinculada con las tareas de rehabilitación y atención de la salud.

La peregrinación continuará durante la jornada con la permanencia de la imagen en el centro hasta aproximadamente las 18.00, horario previsto para el cierre de esta visita. Durante ese período, quienes se acerquen podrán presentar sus peticiones y expresar sus acciones de gracias ante la Virgen.

La Imagen permanecerá hasta la tarde

La programación de este martes contempla que la imagen peregrina permanezca en el Centro de Rehabilitación Dr. Mauricio W. Figueroa hasta las 18.00, aproximadamente. La comunidad del establecimiento y las personas que concurran podrán acercarse para participar de este momento de devoción.

La visita forma parte de un recorrido que lleva a la Sagrada Imagen por distintos espacios de la comunidad, entre ellos instituciones sanitarias, organismos estatales, establecimientos educativos y entidades de la ciudad. Luego de su paso por el centro de rehabilitación, la agenda religiosa prevé una nueva actividad a las 18.30, cuando la Virgen del Valle estará con integrantes de la Banda de Música.

El cronograma permite organizar las visitas y establecer los horarios en los que cada institución recibirá a la imagen peregrina. De este modo, las distintas comunidades pueden conocer de antemano cuándo estará presente la Virgen y disponer de un momento para acercarse, rezar y compartir sus intenciones.

Miércoles 21: visitas a la Casa de la Mujer

El recorrido continuará este miércoles 21 de octubre con actividades programadas en cuatro instituciones. La agenda comenzará por la mañana y se extenderá hasta la tarde, con visitas a espacios vinculados con la atención de las mujeres, la clasificación docente, la salud comunitaria y la educación.

El cronograma previsto para esa jornada es el siguiente:

De 9.00 a 12.00: Casa de la Mujer.

De 9.00 a 17.00: Junta de Clasificación de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adultos.

De 14.00 a 18.00: Posta sanitaria San José Obrero.

De 18.00 a 19.30: Escuela Nº 48 Ramón Rosa Olmos.

La programación contempla dos visitas que comenzarán a las 9.00 y se desarrollarán en paralelo: la correspondiente a la Casa de la Mujer, hasta el mediodía, y la prevista en la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adultos, que se extenderá hasta las 17.00.

Durante la tarde, la imagen llegará a la posta sanitaria San José Obrero, donde permanecerá entre las 14.00 y las 18.00. La jornada concluirá con la visita a la Escuela Nº 48 Ramón Rosa Olmos, programada entre las 18.00 y las 19.30.

Jueves 22: el recorrido llegará al Poder Legislativo

Para el jueves 22 de octubre, la agenda incluye visitas al Poder Legislativo, a la Dirección Provincial de Adultos Mayores, a la Escuela Nº 229 Guillermo Correa, ubicada en El Bañado, y al Centro Vecinal General San Martín.

Las actividades se distribuirán a lo largo del día de acuerdo con los siguientes horarios:

De 8.30 a 17.00: Poder Legislativo.

De 8.30 a 12.30: Dirección Provincial de Adultos Mayores.

De 14.30 a 18.00: Escuela Nº 229 Guillermo Correa, El Bañado.

De 16.00 a 20.00: Centro Vecinal General San Martín.

La primera parte de la jornada comenzará a las 8.30, con la presencia de la imagen peregrina en el Poder Legislativo y en la Dirección Provincial de Adultos Mayores. Mientras que la visita al organismo legislativo se extenderá hasta las 17.00, la actividad en la Dirección Provincial de Adultos Mayores finalizará al mediodía.

Por la tarde, el recorrido continuará en la Escuela Nº 229 Guillermo Correa, en El Bañado, entre las 14.30 y las 18.00. A su vez, el Centro Vecinal General San Martín recibirá a la Virgen entre las 16.00 y las 20.00, con lo que la agenda de ese día se prolongará hasta la noche.

Viernes 23: visitas al Banco Macro, Higiene Urbana

El cronograma de la peregrinación continuará el viernes 23 de octubre con tres nuevas paradas: el Banco Macro, el área de Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital y la Escuela de Deporte.

Los horarios establecidos para esa jornada son los siguientes:

De 8.30 a 15.00: Banco Macro.

De 8.30 a 12.00: Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital.

De 16.00 a 19.00: Escuela de Deporte.

Las primeras visitas comenzarán a las 8.30, tanto en el Banco Macro como en Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital. La permanencia en el organismo municipal se extenderá hasta las 12.00, mientras que la visita al banco continuará hasta las 15.00.

Por la tarde, la imagen peregrina estará en la Escuela de Deporte, entre las 16.00 y las 19.00, de acuerdo con la programación difundida.