La pareja de Nahuel Gallo: "No tenemos mayor información sobre su paradero"

En medio de versiones sobre un posible traslado del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo desde la cárcel de El Rodeo I, su pareja, María Alexandra Gómez, publicó un mensaje en la red social X en el que dejó en claro la incertidumbre que atraviesa la familia.

"A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel Gallo, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias. Nahuel debe ser liberado inmediatamente. Agradecemos a todos su preocupación. Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía", escribió.

Incertidumbre y reclamo

El mensaje pone el foco en un punto central: no hay confirmación oficial sobre un traslado ni sobre la situación actual del gendarme. La familia continúa sin datos concretos, pese a los rumores difundidos en medios nacionales.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela para reunirse con su pareja y su hijo. Desde entonces permanece privado de la libertad en un penal de máxima seguridad en las afueras de Caracas, bajo acusaciones que su entorno niega.

448 días de espera

La publicación de Gómez también subraya el tiempo transcurrido: 448 días de detención, en un caso que el Gobierno argentino calificó como irregular y que generó reclamos diplomáticos y pronunciamientos internacionales.

Mientras circulan versiones sobre un eventual movimiento dentro del sistema penitenciario venezolano, la familia insiste en un único pedido: la liberación inmediata de Nahuel Gallo.