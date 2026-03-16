La parroquia San José Obrero celebra la novena en honor de su santo patrono

La comunidad parroquial de San José Obrero, ubicada en el barrio La Tablada de la Capital, se encuentra atravesando días de intensa vida espiritual con motivo de la novena en honor de su santo patrono, una celebración que convoca a fieles, instituciones y grupos pastorales del sector.

Las actividades comenzaron el 10 de marzo y se extenderán hasta el jueves 19, jornada en la que se desarrollarán los actos litúrgicos de cierre. Durante este período, los miembros de la comunidad se congregan cada noche en el templo para participar de momentos de oración y celebración eucarística, en un clima de recogimiento y encuentro.

La organización parroquial dispuso un esquema de celebraciones que se repite diariamente, invitando a los vecinos del barrio y a fieles de otras zonas a sumarse a la novena y a compartir las distintas intenciones de oración que se presentan cada jornada.

El cronograma cotidiano incluye:

19.15: Rezo del Rosario y Novena.

20.00: Celebración de la Santa Misa.

En paralelo, la parroquia extendió una convocatoria solidaria a la comunidad. Los fieles que participen de las celebraciones pueden acercar alimentos no perecederos como ofrenda, gesto que acompaña la dimensión espiritual de la novena con un compromiso concreto hacia quienes más lo necesitan.

Intenciones y celebraciones especiales durante la novena

A lo largo de la semana final de la novena, cada jornada estará dedicada a distintas intenciones vinculadas a instituciones, grupos pastorales y realidades de la comunidad parroquial.

El lunes 16 se rezará especialmente por la escuela ESAE N° 3, la Comunidad Cenáculo y el área de Servicios Generales, instituciones y espacios que forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.

El martes 17 estará centrado en los enfermos de la parroquia y los Ministros Extraordinarios de la Comunión. Durante esa celebración se llevará a cabo además un momento particularmente significativo para quienes atraviesan situaciones de salud delicadas: la administración del sacramento de la Unción de los Enfermos, uno de los sacramentos destinados a acompañar espiritualmente a quienes padecen enfermedad o fragilidad.

La jornada del miércoles 18 tendrá como intención especial al Camino Neocatecumenal, el Nodo Tecnológico y las familias. En ese marco se realizará también un gesto litúrgico de profunda significación para los matrimonios que participen de la celebración: la renovación del consentimiento matrimonial, acto mediante el cual las parejas vuelven a expresar su compromiso sacramental.

El día del santo patrono y la procesión final

El momento culminante de la novena llegará el jueves 19, cuando la comunidad celebre la jornada dedicada a San José Obrero, figura central de la espiritualidad parroquial.

Ese día la programación litúrgica tendrá un horario especial. La jornada comenzará con la Santa Misa a las 19.00, celebración que reunirá a fieles, grupos pastorales y vecinos del barrio.

Durante la liturgia se elevarán plegarias por la Iglesia, el Santo Padre, el Obispo, la comunidad parroquial, los sacerdotes y las vocaciones sacerdotales y religiosas, intenciones que reflejan el sentido comunitario de la celebración.

Una vez finalizada la Eucaristía, se realizará uno de los momentos más visibles y convocantes de la festividad: la procesión en honor del santo patrono. La imagen recorrerá distintas calles del barrio, en un itinerario que busca involucrar a la comunidad barrial en la celebración.

Procesión

La procesión se convertirá así en el cierre simbólico de la novena, llevando la imagen del santo por las calles que forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.

Un encuentro de fe y comunidad

La novena en honor de San José Obrero representa para la parroquia del barrio La Tablada un tiempo especial de oración, encuentro comunitario y participación litúrgica. Durante nueve días, fieles, familias, instituciones educativas, grupos pastorales y distintos sectores de la comunidad se unen en torno a una misma celebración que combina momentos de espiritualidad, gestos solidarios y expresiones públicas de fe.

Con el rezo del rosario, la celebración de la misa, las intenciones dedicadas a distintos sectores de la comunidad y la procesión final por las calles del barrio, la parroquia renueva así una tradición que convoca a los vecinos a compartir la devoción por su santo patrono y a reafirmar los lazos que sostienen la vida comunitaria.