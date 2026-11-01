La tuberculosis aumentó casi un 60% en Argentina y también crecieron los casos en Catamarca

La tuberculosis continúa en aumento en Argentina y genera preocupación entre los especialistas. Pese a los avances en los métodos de diagnóstico y a la disponibilidad de tratamientos efectivos, algunos indicadores sanitarios retrocedieron a niveles similares a los registrados hace más de cuatro décadas.

Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, los casos notificados pasaron de 10.896 en 2020 a 17.283 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 60%. La tendencia se mantuvo durante 2026: hasta la semana epidemiológica 40 se acumularon 11.286 casos, un 18% por encima de la mediana registrada para el mismo período entre 2022 y 2025.

La situación fue analizada durante el 54.º Congreso Argentino de Medicina Respiratoria, donde se presentó un estudio sobre la evolución de la enfermedad entre 1980 y 2025.

Uno de los datos que llamó la atención de los especialistas fue el aumento de los diagnósticos en menores de 15 años. Entre 2020 y 2024, las notificaciones en ese grupo registraron un crecimiento promedio anual del 19,1%. Según señalaron, este fenómeno podría reflejar la existencia de adultos que no fueron diagnosticados oportunamente y que, por lo tanto, favorecieron la transmisión de la enfermedad.

Las dificultades para completar los tratamientos

Otro de los problemas señalados es la interrupción de los tratamientos. De acuerdo con los registros nacionales de 2024, solamente el 53,3% de los pacientes alcanzó un resultado terapéutico exitoso. En tanto, el 16% perdió el seguimiento y el 7,5% falleció, lo que equivale a 1.263 personas.

Los especialistas indicaron que factores como la pobreza, el hacinamiento y las dificultades para acceder al sistema sanitario favorecen la propagación de la enfermedad y complican la continuidad de los tratamientos.

Además, advirtieron que interrumpir la medicación puede generar resistencia a los fármacos, lo que dificulta el abordaje de la enfermedad.

Aumentaron los casos de tuberculosis en Catamarca

Catamarca también registró un incremento en las notificaciones durante 2026. Según el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 813, hasta la semana epidemiológica 22 se contabilizaron 18 casos, frente a los 14 registrados durante el mismo período de 2025. La diferencia representa un aumento interanual del 28,6%.

En ese período, la tasa provincial pasó de 3,19 a 4,09 casos cada 100.000 habitantes. Por otra parte, en marzo de este año, el Ministerio de Salud de Catamarca había informado que 34 personas se encontraban bajo tratamiento por tuberculosis.

Cuáles son los síntomas y cómo se transmite

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la tos persistente, la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso.

Los especialistas remarcan que la detección temprana y el cumplimiento del tratamiento son fundamentales para reducir la transmisión, evitar complicaciones y prevenir la aparición de resistencia a los medicamentos.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.