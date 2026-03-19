La UNCA dio la bienvenida a más de 7000 ingresantes

La Universidad Nacional de Catamarca inició el ciclo lectivo 2026 con una convocatoria que supera los 7000 ingresantes, alcanzando un total aproximado de 7180 personas inscriptas en las distintas carreras que ofrecen sus unidades académicas.

El inicio de esta nueva etapa estuvo acompañado por actos de bienvenida en cada facultad, encabezados por el rector Oscar Arellano y el vicerrector Carlos Savio, quienes participaron activamente en los encuentros institucionales que marcaron el ingreso de miles de estudiantes al ámbito universitario.

Estos actos no solo simbolizaron el comienzo de la vida académica para los ingresantes, sino que también reflejaron el alcance y la diversidad de la oferta educativa de la universidad.

Facultades con alta demanda y diversidad de propuestas

El ingreso masivo se distribuyó entre las distintas unidades académicas, cada una con características propias y niveles de convocatoria significativos.

En la Facultad de Humanidades, la decana Lilia Exeni destacó el volumen de estudiantes que eligieron esa área:

Más de 800 estudiantes en modalidad presencial

Otros 800 en modalidad virtual

Más de 1600 ingresantes en total

La Escuela de Arqueología también realizó su acto de bienvenida, donde su director, Andrés Barale, definió el año como "desafiante", subrayando el compromiso del personal docente y nodocente. Además, remarcó que la formación incluye experiencias prácticas desde los primeros años, un rasgo distintivo de la carrera.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración recibió a más de 450 ingresantes en un acto realizado en el Aula Magna. Su decano, Gustavo Alfredo Lazarte, expresó la importancia del inicio de esta etapa y el compromiso de la institución con una formación de excelencia académica y valores.

Formación académica y acompañamiento institucional

La Facultad de Ciencias Agrarias sumó más de 200 ingresantes, quienes fueron recibidos por el decano Eduardo de la Orden y el vicedecano Marcelo Assan.

Durante el acto, se destacó el rol activo de los estudiantes en su propio proceso formativo: "Ustedes son protagonistas de su propia formación"

La Facultad pone a disposición un equipo de docentes y nodocentes para acompañar cada etapa. En la Facultad de Derecho, la decana Gina Bertolone brindó un mensaje centrado en el esfuerzo y la responsabilidad social: "Llegar hasta aquí no es casualidad ni es fácil"

La formación implica también un compromiso con la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos. Estas intervenciones reflejan una mirada que trasciende lo académico y se orienta hacia la formación integral de los estudiantes.

Facultades con mayor volumen de ingresantes

Entre las unidades académicas con mayor cantidad de estudiantes, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales recibió a 1300 ingresantes. Su decana, Elina Silvera de Buenader, acompañada por la vicedecana Gloria Quevedo, destacó el compromiso institucional con la calidad educativa:

Formación académica de alto nivel

Construcción de buenas personas y profesionales con conducta ética y moral

En la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, más de 1500 ingresantes participaron del acto encabezado por la decana Natalia Fernández. Allí, se hizo foco en la importancia de que los estudiantes:

Comprendan la etapa inicial de la vida universitaria

Se familiaricen con el entorno académico y edilicio

Por último, la Facultad de Ciencias de la Salud recibió a más de 1000 estudiantes, en un acto liderado por la decana Cristina Arreguez y la vicedecana Guillermina Facciotti.

En este caso, el mensaje incluyó una referencia al contexto institucional:

La bienvenida se da en el marco de la lucha salarial de docentes y nodocentes

Se destacó la importancia de mantener la universidad pública

Se remarcó que sin estudiantes no hay universidad pública y gratuita

La educación pública como eje central

Más allá de los números, los distintos discursos coincidieron en destacar el valor de la educación pública, gratuita y de calidad como motor de desarrollo personal y social.

En particular, desde la Facultad de Ciencias de la Salud se subrayó el objetivo de contribuir a la movilidad social y al mejoramiento de la calidad de vida tanto de los estudiantes como de la provincia.

La participación masiva de ingresantes, junto con el compromiso expresado por las autoridades, configura un escenario en el que la UNCA reafirma su rol como institución clave en la formación de profesionales y ciudadanos.