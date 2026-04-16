La UNCA exigió a Nación cumpla con la le Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) llevó adelante una Reunión Especial de su Consejo Superior en la noche del miércoles, en una jornada cargada de definiciones institucionales y fuerte contenido político-académico. En sintonía con las acciones de visibilización impulsadas a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) bajo el lema "La Universidad no se apaga", la casa de estudios catamarqueña aprobó por unanimidad un documento en el que exigió al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó su defensa de la educación pública.

La convocatoria comenzó a las 21 horas y fue presidida por el rector, Ing. Oscar Arellano, quien abrió el encuentro explicando que la decisión de realizar la jornada había sido tomada con el acuerdo de los gremios docentes y no docentes. "Con el acuerdo de los gremios docentes y no docentes se resolvió llevar a cabo esta jornada y conociendo este planteo, se decidió definir esta sesión", manifestó el rector al iniciar el encuentro.

Tras la votación formal, que obtuvo acuerdo unánime, se habilitó la intervención de los consejeros y se avanzó en la aprobación del documento institucional.

Un posicionamiento político e institucional

El texto aprobado plantea que la situación actual impacta de manera directa en las capacidades reales de la universidad para sostener sus funciones sustantivas, tanto en docencia como en investigación, extensión y vinculación territorial.

Uno de los ejes centrales del documento sostiene: "La situación actual nos interpela directamente, porque impacta en nuestras capacidades reales de sostener esas funciones y esas acciones".

A partir de esa premisa, la UNCA remarcó que adherir a la convocatoria federal del CIN no significa solo acompañar una jornada nacional, sino asumir una posición clara sobre el papel estratégico de la universidad pública. "Es asumir una posición clara y reafirmar el valor estratégico que la Universidad Nacional de Catamarca tiene para el desarrollo local y regional".

La universidad pública como motor de movilidad social

El documento dedica un tramo central a resaltar el rol de la universidad pública en una provincia como Catamarca, donde la educación superior gratuita aparece como una herramienta concreta de acceso a oportunidades, ascenso social y desarrollo colectivo.

En ese sentido, el Consejo Superior expresó: "En una provincia como Catamarca, donde la universidad pública representa una oportunidad concreta de acceso a la educación de calidad, a la movilidad social ascendente y al desarrollo personal y social, defenderla es también defender el futuro de cada uno de nosotros y de toda nuestra comunidad".

La declaración se inscribe así en una defensa integral del sistema universitario como pilar del desarrollo provincial y de la construcción democrática.

Una universidad arraigada al territorio

Otro de los puntos más desarrollados del documento es la reivindicación de la identidad territorial de la UNCA, destacando su presencia en distintas áreas estratégicas. La universidad remarcó que forma profesionales y desarrolla investigaciones en campos clave como producción, ambiente, salud y educación. Además, subrayó su trabajo extensionista mediante la articulación con comunidades, municipios, sectores productivos, proyectos en toda la provincia y laboratorios y aulas distribuidas territorialmente.

El texto define esa presencia como una expresión concreta del compromiso institucional, donde cada sede y cada proyecto se transforman en oportunidades reales para la comunidad. "Cada sede, cada aula, cada laboratorio, cada proyecto de extensión y de investigación, en toda la provincia es una expresión concreta de ese compromiso".

Una sesión entendida como punto de partida

El Consejo Superior también dejó sentado que la reunión especial no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como el inicio de una etapa de mayor compromiso institucional.

En ese sentido, el documento afirma: "La sesión convocada para esta noche puede y debe constituirse en el punto de partida, como un gesto claro de compromiso institucional desde el máximo órgano de gobierno de nuestra Universidad".

La defensa de la universidad pública fue definida no como una consigna coyuntural, sino como una responsabilidad histórica. "Defender la universidad pública no es solo una consigna, es una responsabilidad histórica".