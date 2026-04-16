Habilitan el Paso Internacional San Francisco con circulación limitada

El Centro de Frontera San Francisco confirmó la habilitación parcial del Paso Internacional San Francisco, luego de varios días de inactividad provocados por las condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana. La reapertura se concretará este jueves a partir de las 13 horas del lado argentino, mientras que en territorio chileno el tránsito quedará autorizado desde las 12 horas, en ambos casos bajo un esquema de circulación limitada y con estrictas medidas de precaución.

La decisión marca una reapertura gradual del corredor internacional, aunque lejos todavía de una normalización plena. Las autoridades aclararon que, debido a la presencia de nieve acumulada y al estado del camino, el tránsito estará permitido exclusivamente para vehículos 4x4, quedando restringido el paso para el resto de las unidades.

Una reapertura condicionada por la nieve

La medida responde a una mejora parcial en la transitabilidad, aunque el escenario sigue siendo delicado en distintos tramos del recorrido cordillerano. Según el comunicado oficial, la circulación se habilita bajo estas condiciones:

Desde las 13:00 en Argentina

Desde las 12:00 en Chile

Solo para vehículos 4x4

Con máxima precaución

Recomendación de portar cadenas para neumáticos

La restricción obedece directamente a la persistencia de nieve sobre la calzada y a la necesidad de preservar la seguridad vial durante el cruce.

Precaución extrema para los conductores

El Centro de Frontera insistió especialmente en la necesidad de circular con prudencia, dadas las condiciones todavía complejas del trayecto. Entre las recomendaciones principales se indicó reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos, extremar el cuidado en zonas con hielo o nieve, llevar cadenas para neumáticos y verificar el estado mecánico antes del viaje

El uso de cadenas aparece como un elemento clave para minimizar riesgos y evitar incidentes en sectores donde la nieve aún puede afectar la adherencia. La advertencia oficial subraya que la habilitación no implica un regreso a condiciones normales, sino una apertura parcial bajo monitoreo permanente.

Chile continúa con tareas de despeje

Uno de los factores que explica la limitación del tránsito es que las autoridades chilenas continúan trabajando en la remoción de nieve en distintos sectores del trayecto. Esas tareas de despeje son determinantes para que el corredor pueda recuperar su funcionamiento habitual. Por ahora, la normalización total dependerá de dos variables centrales:

El avance en la remoción de nieve

La evolución de las condiciones climáticas en las próximas horas

Mientras esos trabajos continúen, la circulación seguirá sujeta a revisiones constantes por parte de los organismos fronterizos de ambos países.

Varios días de inactividad por el clima

La reapertura parcial pone fin a varios días en los que el paso permaneció inactivo como consecuencia del temporal en la alta montaña.

Las nevadas y el deterioro de la calzada obligaron a mantener cerrado el corredor hasta que existieran condiciones mínimas de seguridad para retomar la circulación. La decisión adoptada este jueves refleja una mejora suficiente para habilitar el tránsito, aunque solo en una modalidad controlada y restringida.