Catamarca vive la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este jueves

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, continúan su desarrollo, tanto en el Santuario y Catedral Basílica como en el Santuario de La Gruta. Ahora este jueves se desarrollará el quinto día del septenario bajo el tema: "María es la Imagen de la Iglesia que reza".

Bajo este pensamiento, las acciones de la jornada tendrán también sentidos momentos. Por caso, las primeras celebraciones eucarísticas de la jornada tendrán como protagonistas a Defensa Civil y la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales y luego hará lo propio el Poder Judicial, la Justicia Federal y el Boletín Oficial.

A media mañana tendrá lugar el Homenaje de los niños, jóvenes y adultos de la Educación Especial. Por la tarde será el turno de la Pastoral del Santuario y a las 20 hs., en la misa central de la jornada el Ministerio de Cultura será el que rendirá homenaje a la Virgen del Valle.

El detalle del programa en la Catedral Basílica, a continuación:



Y en La Gruta, estas son las actividades de este jueves.

