Las Comadres y la Caravana Catucha invitan a seguir carnavaleando

El circuito Catamarca es chaya y carnaval continúa estos días con una agenda de celebraciones que invitan a vivir el carnaval con alegría, encuentro e identidad. Las próximas estaciones del circuito de chayas son este jueves 12, el viernes 13 y el sábado 14 de febrero.

El jueves 12 las Comadres de Eulalia realizarán el tradicional Jueves de Comadres. Desde las 18, la convocatoria es en Mota Botello y Rivadavia, partiendo en una caminata hasta la Plaza 25 de Mayo, con intercambio de coplas, harina, talco y serpentina. Ya en la plaza, realizarán la ceremonia del comadrazgo, con el acompañamiento de las madres-comadres Guillermina Zárate y Cruz Farfán, y el madrinazgo de la bailarina Silvia Zerbini.

El viernes 13, a partir de las 20, el Club Sarmiento será escenario del Carnaval de la Caravana Catucha, con entrada libre y gratuita y la participación de artistas y agrupaciones de la música y la danza popular, entre ellos Fede Miranda, Catuchos, Folk4, Itatí, La Tríada, Los Aguirre, Ballet Semillas Gauchas y Caravana Catucha.

Para comodidad de los asistentes se podrá ingresar con sillas, mantas, almohadones, conservardoras y hielo, dentro del evento habrá expendio de comidas y bebidas. No se permitirá el ingreso de bebidas, comidas, harina y espuma.

La agenda continuará el sábado 14 desde las 18 con la Chaya de las Comadres, en el Patio del Urbano Girard, la propuesta incluirá música en vivo, feria de artesanos y emprendedores, patio gastronómico, sorteos, un espacio destinado a las infancias y la ceremonia simbólica del bautismo de chaya para quienes participen por primera vez.

El escenario contará con la participación de Jazmín Evangelina, Marthita Díaz Ruiz, Catamarcanas (Itatí y Belén Parma), Wankaras, Natalia Torres, Dalma Robles, Elías Motran, Los Viajeros, La Tríada, Caravana Catucha y Arribeño Ballet.

El ingreso al evento será por medio de un bono contribución de $3000. Se sugiere llevar reposeras, mantas, equipo de mate, harina y albahaca para carnavalear. No se permitirá el ingreso con bebidas, comida ni botellas.

Más chayas

La última etapa del circuito chayero será del domingo 15 al martes 17 con cuatro propuestas para seguir carnavaleando

Domingo 15 | Chaya de los Hermanos Rodríguez. Desde las 18 hs en el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, Almafuerte 43, SFVC.

Lunes 16 | La 10º Chaya de Alico. Desde las 20.30 hs en el Club Juventud, Virgen del Valle 237

Lunes 16 | Carnaval del Valle. Desde las 20 hs en la Finca La Mercedita, ubicada en Fray Mamerto Esquiú

Martes 17 | La Chaya de los Galleguillo. Desde las 14 hs en La Mabel Campo y Arte, en El Portezuelo, Valle Viejo.