León XIV recibirá el alta tras una operación de cáncer de pulmón

El papa León XIV recibirá el alta médica este sábado y regresará al Vaticano, luego de permanecer internado en el hospital Gemelli de Roma, donde fue operado para extirparle un tumor canceroso en el pulmón derecho.

El pontífice, de 71 años, ingresó al centro médico el martes. Durante la internación, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirar la lesión.

La decisión de otorgarle el alta se tomó después de evaluar los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y su evolución clínica.

"A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta", señalaron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en un comunicado difundido por el Vaticano.

El Papa rezará el Ángelus desde el Vaticano

La Santa Sede confirmó que León XIV abandonará el hospital a comienzos de la tarde y regresará al Vaticano.

Además, anunció que este domingo rezará el Ángelus desde la ventana de su departamento papal. Habitualmente, los pontífices realizan esa oración desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, con vistas a la plaza de San Pedro.

En otras ocasiones, los papas Juan Pablo II y Francisco también rezaron el Ángelus desde una ventana del hospital Gemelli durante sus respectivas internaciones.

La vuelta al Vaticano marcará una nueva etapa en la recuperación del pontífice, aunque su evolución continuará bajo seguimiento médico.

Continúan los preparativos para la gira por Sudamérica

En paralelo, el Vaticano informó que siguen adelante los preparativos para el viaje que León XIV tiene previsto realizar por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre.

El itinerario anunciado incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Por el momento, la Santa Sede mantiene el cronograma previsto, pese a las dudas sobre una posible postergación por motivos de salud.

"Los preparativos siguen", indicó un portavoz del Vaticano. Días atrás, el cardenal Pietro Parolin había señalado que la realización del viaje dependerá de la evolución del estado de salud del Papa.

La recuperación posterior a la intervención será clave para determinar cómo continuará con sus actividades y si podrá cumplir con la agenda internacional prevista para noviembre.

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