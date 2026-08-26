Lleguemos al Barrio realizó 781 prestaciones en Parque América

A través del Programa Lleguemos al Barrio, el Ministerio de Salud continúa acercando servicios sanitarios a distintos puntos de la provincia, con la participación de profesionales de diversas especialidades. En ese marco, días atrás el equipo del programa se instaló en el barrio Parque América, de la Capital, donde desarrolló una amplia jornada de atención que permitió concretar un total de 781 prestaciones.

La propuesta busca llevar respuestas sanitarias directamente a los barrios y comunidades donde no se dispone de todas las especialidades médicas. De esta manera, el programa recorre diferentes lugares tanto de la Capital como del interior provincial, concentrando en cada intervención una variedad de servicios destinados a atender distintas necesidades de la población.

Durante la jornada realizada en Parque América, las prestaciones abarcaron consultas clínicas y especializadas, controles, servicios de enfermería, vacunación, provisión de medicamentos y atención odontológica, entre otras acciones.

En el área de atención médica, los profesionales concretaron:

34 atenciones de clínica médica.

27 atenciones de pediatría.

32 atenciones de nutrición.

37 atenciones de obstetricia.

39 atenciones de odontología.

La presencia de estas especialidades permitió ampliar el acceso a distintos tipos de consultas dentro de una misma jornada, en el marco del despliegue territorial que desarrolla el Ministerio de Salud mediante el programa.

Enfermería, vacunación y medicamentos

La jornada también contó con una importante participación de los equipos de enfermería, vacunación y farmacia, servicios que complementaron las consultas profesionales y ampliaron el alcance de la intervención sanitaria. En el caso de enfermería, se brindaron 125 atenciones, que incluyeron colocación de inyectables, curaciones y otras prácticas. Se trató de uno de los sectores con mayor cantidad de prestaciones durante la jornada, junto con las acciones vinculadas a la entrega de medicamentos.

Por su parte, el equipo de vacunación avanzó con la protección de la población mediante la completación de 17 esquemas del Calendario Nacional, además de la aplicación de 70 dosis de diferentes vacunas.

La farmacia del programa también tuvo un rol destacado, con la entrega de 148 medicamentos, facilitando el acceso a tratamientos en el marco de la jornada sanitaria desarrollada en Parque América.

Especialidades que amplían la atención

El despliegue incluyó además otras especialidades médicas que permitieron ampliar el abanico de prestaciones disponibles durante la presencia del programa en el barrio.

En este sentido, oftalmología atendió a 45 pacientes, mientras que fonoaudiología realizó 29 atenciones y cardiología atendió a 21 personas.

Salud veterinaria

La intervención territorial también contempló acciones de atención médica veterinaria, extendiendo la prestación de servicios más allá de la atención sanitaria de las personas.

En este sector se realizaron 89 desparasitaciones y se colocaron 76 vacunas. Además, los equipos veterinarios recibieron 9 consultas por distintas patologías.

Estas acciones se sumaron al conjunto de prestaciones desarrolladas en Parque América y formaron parte de la intervención integral llevada adelante por el programa durante su presencia en el barrio.