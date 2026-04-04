Los cinco tips para hacer una hamburguesa perfecta, según un reconocido especialista

Experto en la materia, autor de libros y documentales, y también dueño de una célebre hamburguesería de Nueva York, George Motz se ha consolidado como uno de los grandes nombres del universo gastronómico dedicado a las hamburguesas. Su figura trasciende el rol de cocinero: es un investigador, un divulgador y un defensor de las tradiciones culinarias más auténticas.

Este año, su regreso a la Argentina tiene un objetivo concreto: brindar clases magistrales en las que compartirá los secretos de su reconocida técnica de "smash". Este método, que consiste en aplastar bolas de carne picada sobre la plancha hasta formar un medallón, se ha convertido en un sello distintivo de su propuesta y en un estándar para quienes buscan perfeccionar este clásico.

La carne como punto de partida

En la visión de Motz, todo comienza con un elemento central: la calidad de la carne. Sin concesiones, sostiene que el éxito de una hamburguesa depende, ante todo, de su materia prima.

Entre sus recomendaciones técnicas, destaca:

Proporción ideal: 75% carne y 25% grasa

75% carne y 25% grasa Peso del medallón: 90 gramos

90 gramos Resultado esperado: jugosidad equilibrada y sabor definido

"La base de toda buena hamburguesa es la carne fresca", enfatiza. En su lógica, si este componente falla, cualquier intento posterior de mejorar el resultado será insuficiente. Todo lo demás —pan, toppings, salsas— queda relegado a un plano secundario.

La filosofía del "menos es más"

Lejos de las versiones sobrecargadas que abundan en la escena contemporánea, Motz defiende una premisa clara: la simplicidad como virtud. Su enfoque propone reducir los ingredientes al mínimo necesario para que cada uno pueda expresarse sin interferencias.

Su combinación clásica incluye:

Carne

Pan blanco esponjoso

Queso

Cebolla cortada en mandolina

Pepinillos

"El objetivo es lograr el equilibrio y mantenerlo simple", señala. Para el experto, cuando se incorporan demasiados elementos, estos comienzan a competir entre sí, diluyendo la identidad del conjunto.

El rol silencioso del pan

En esta construcción, el pan cumple una función clave pero discreta. No debe imponerse ni distraer, sino acompañar y sostener.

Motz define su ideal con precisión: un pan blanco, esponjoso y de textura suave, capaz de absorber los jugos de la carne sin desarmarse. Este equilibrio estructural es fundamental para garantizar una experiencia coherente desde el primer hasta el último bocado.

La frescura como diferencial

Otro de los pilares que el experto subraya es la frescura de los ingredientes. En su criterio, la diferencia entre una hamburguesa correcta y una memorable radica en detalles simples pero determinantes:

Cebolla recién cortada

Queso que funda correctamente

Pan del día

"Lo fresco nunca falla", resume. Esta afirmación refuerza su enfoque general: no se trata de complejizar, sino de ejecutar con precisión lo básico.

Historia, necesidad y creatividad

Más allá de la técnica, Motz introduce una dimensión cultural e histórica en su discurso. Para él, muchas de las hamburguesas más emblemáticas nacieron de contextos de necesidad o improvisación, lo que les otorga un valor adicional.

Entre los ejemplos que menciona se destacan:

Oklahoma Fried Onion Burger: surgida durante la crisis ferroviaria de 1922, cuando la cebolla se utilizó para rendir la carne.

surgida durante la crisis ferroviaria de 1922, cuando la cebolla se utilizó para rendir la carne. Chester Special: producto de la improvisación, utilizando un tostado de queso como pan; medio siglo después, sigue vigente como ícono.

producto de la improvisación, utilizando un tostado de queso como pan; medio siglo después, sigue vigente como ícono. Slug Burger: originaria de Mississippi en un contexto de pobreza del siglo XX, elaborada con carne y pan rallado.

Estas recetas, simples y contundentes, no solo resolvieron problemas inmediatos, sino que también dieron forma a una tradición. Según Motz, representan el corazón de la cultura hamburguesera estadounidense y constituyen la base de muchas de las variantes actuales.

La vigencia de lo esencial

La propuesta de George Motz no busca reinventar la hamburguesa, sino reafirmar sus fundamentos. En un escenario donde la innovación suele traducirse en acumulación, su mirada apuesta por la depuración, la técnica y el respeto por el origen.

Su paso por la Argentina no solo implica una instancia de aprendizaje técnico, sino también una invitación a repensar qué hace verdaderamente memorable a este plato universal: la calidad de la carne, la precisión en la ejecución y la convicción de que, en gastronomía, muchas veces menos es definitivamente más.