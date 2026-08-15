Los expertos en limpieza coinciden: "Así deberías limpiar la cortina del baño para eliminar el moho y las manchas"

La cortina del baño es uno de los objetos del hogar que más rápido se deteriora por la exposición constante a la humedad, el vapor y las salpicaduras de agua. Esto la convierte en un blanco fácil para el moho, los hongos y las manchas oscuras, sobre todo en la parte inferior y cerca de los ganchos.

Los bueno es que los expertos en limpieza aseguran que hay una forma ideal para limpiarlas y dejarlas como nueva, sin gastar de más.

Cómo limpiar las cortinas del baño y eliminar el moho

Sacá la cortina de los ganchos. Prepará una mezcla de agua tibia y jabón líquido neutro. Con una esponja o paño, frotá toda la superficie con esa mezcla. Poné especial atención en las zonas con restos de jabón o manchas negras. Dejá secar y volvé a colgarla. Si las manchas están muy adheridas, el vinagre blanco diluido en agua es una buena alternativa para ayudar a desprender residuos y reducir los malos olores.

Qué hacer si aparece moho en la cortina

Cuando se ven pequeños puntos negros, lo ideal es actuar rápido. Se puede aplicar una solución de limpieza adecuada para el material de la cortina y dejarla actuar unos minutos, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Después, hay que frotar suavemente con un cepillo o esponja y enjuagar bien para eliminar cualquier resto del producto. Si el moho está muy extendido, la cortina tiene olor persistente o el material ya está dañado, lo más conveniente es reemplazarla, ya que una limpieza superficial no suele ser suficiente.

El truco para que la cortina no vuelva a mancharse

Una vez limpia, es clave dejar que la cortina se seque completamente. Después de cada ducha, conviene extenderla a lo largo en vez de dejarla amontonada en un costado.

También ayuda mantener el baño ventilado durante y después de bañarse: abrir una ventana o usar el extractor reduce la humedad y acelera el secado.

Por último, es recomendable limpiar la cortina con frecuencia, aunque no se vean manchas a simple vista. Así se evita que los restos de jabón y la humedad se acumulen y formen una capa difícil de sacar.