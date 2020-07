Los gremios analizan el protocolo sanitario, pero siguen las dudas del regreso a las aulas

Mientras transcurren las vacaciones de invierno, los gremios, que nuclean a los trabajadores docentes, trabajan para estudiar el protocolo sanitario que el Ministerio de Educación les propuso para el regreso a la presencialidad. A pensar que, tal como declaró el gobernador de la provincia hace una semana, la vuelta a las aulas sería para las escuelas de Periodo Especial, los preparativos hacen prever que, tal vez, esto no sería así. La Intersindical Docente ya tuvo una reunión con el ministro Francisco Gordillo el viernes pasado. Allí, se les hizo entrega del protocolo para que fuera analizado y sobre él se realicen aportes. Estaba previsto que ayer se reunieran nuevamente, pero se solicitó una prórroga para seguir estudiando el documento.

Además de este avance, que era el solicitado por los gremios, la preocupación mayor pasa por el estado edilicio de las escuelas y las condiciones sanitarias con las deberán lidiar, tanto docentes como alumnos. Sobre esto se refirió el titular de SIDCA, Sergio Guillamondegui, quien confirmó la postura gremial al indicar “nosotros entendemos que, por el momento, no están dadas las condiciones para que se pueda retornar a clases. Creo que hay que mantener un marco de prudencia, evaluando la situación”. Para reforzar su punto, añadió: “El mapa de la distribución de la matrícula genera un gran movimiento y distribución de personas” y esto sería uno de los temas de mayor preocupación.

Guillamondegui hizo hincapié en el desplazamiento que realizan tanto los alumnos como los padres, marcando esto como una condición que habría que evaluar. En este sentido, indicó: “Los chicos no van a la escuela del barrio, como ocurre en otros lugares del país. Para llegar a una escuela, ellos se desplazan de diferentes sectores de la Capital, lo que puede generar un problema”. En ese contexto, el dirigente docente anticipó que en el transcurso de la semana, los gremios docentes podrían reunirse con el Gobierno para delinear un protocolo sanitario para la vuelta a clases. “Tenemos que ver que el Estado nos garantice, y mediante qué protocolo, la seguridad tanto de los trabajadores como la seguridad de los alumnos”.

Sadop

Claudia Besada, representante de los docentes privados, confirmó que “en estos momentos, estamos avocados al protocolo del regreso a clase. El viernes, tuvimos una reunión con el señor ministro y nos acercó una copia de lo que ya viene trabajando Educación”.