Los gremios docentes presentaron un proyecto para realizar las asambleas vía web

En la tarde de hoy y convocados por el ministro de Trabajo y Recursos Humanos, Ariel Luna, se llevó a cabo un encuentro con la Intersindical docente para comenzar a analizar el trámite de las Asambleas docentes y la modalidad con la que se trabajará en este 2021. Las mismas se debe recordar no se llevaron a cabo en el transcurso del año que finalizó, lo que generó que muchos cargos no fueran cubiertos, ocasionando esto un grave problema para el normal dictado de las clases.

Juan Godoy, secretario general de Suteca, participó de la reunión y adelantó a Diario La Unión que al ministro Luna se le presentó un proyecto para realizar las Asambleas docentes de manera virtual, con la modalidad de vía web. Los detalles de esta propuesta, se seguirán profundizando hoy, en una nueva reunión pero que en esta ocasión se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Educación, a cargo de Andrea Centurión. En este sentido el dirigente gremial apuntó en cuanto al proyecto que este abarcará “a todos los docentes inscriptos en la Junta de Calificaciones y que hayan actualizado los antecedentes para clasificar y cuando termine la Lista de Orden de Mérito actualizada, se publicará para el Periodo de Tachas. Ahí tendremos que consensuar con todos los sectores del el equipo de Educación para finalizar y concretar proyecto”.

Otro que opinó sobre esta propuesta, fue el secretario gremial de Ateca, Jorge Molas quien recordó que “nosotros venimos haciendo otro reclamo, desde el año pasado, porque muchos alumnos lamentablemente no tuvieron sus docentes en el dictado de clases porque no había cargos nombrados porque no hubo Asambleas: En Marzo fue la última”.

Saludo

Sobre el final del encuentro entre los gremios y el titular de la cartera de Trabajo, se hizo presente el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien se encuentra de visita en nuestra provincia. Luego del saludo formal y como estaba acompañado por el primer mandatario de la provincia, Lic. Raúl Jalil, se les confirmó a los presentes, la fecha del inicio de clases. En este sentido, y si la situación sanitaria lo permite, el regreso a las aulas será el 8 de Marzo.

En este punto, Godoy desde planteó que la vuelta a la presencialidad dependerá de “la situación sanitaria del momento, además se tendrá que ver la infraestructura de los edificios escolares y el acuerdo salarial paritario que se fije en la pauta nacional”. Y acotó sobre el tema económico “deberá ser correlativa con la Provincia”.