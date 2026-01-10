Los ocho trucos para mantener el agua de la pileta limpia por más tiempo

Durante el verano, la pileta se convierte en uno de los espacios más usados del hogar y el celeste del cielo y el agua se suman a la paleta de colores que propone el verde del césped y la frondosidad de las plantas con sus matices, generando una composición ideal en el jardín. Sin embargo, el calor, el viento y el uso frecuente hacen que el agua se ensucie más rápido, obligando a recambios que implican un alto consumo de un recurso valioso.

Por eso, el desafío de mantener el agua limpia por más tiempo no solo mejora la experiencia de uso, sino que también tiene un impacto positivo en el ambiente. En este sentido, cada recambio que se evita significa miles de litros de agua ahorrados, lo cual es fundamental en un contexto de mayor conciencia sobre el cuidado del recurso natural.

Uno de los factores clave es la prevención. Evitar que hojas, tierra e insectos entren al agua reduce notablemente la proliferación de algas y bacterias, especialmente durante los días de altas temperaturas. Es por eso que el mantenimiento regular también cumple un rol central. Así, pequeñas acciones diarias y controles semanales permiten conservar el agua en buen estado sin recurrir a soluciones extremas o costosas.

¿Cómo cuidar el agua de la pileta para que dure más y ahorrar?

En este caso, el uso responsable de productos y tecnologías adecuadas ayuda a prolongar la vida útil del agua de la pileta, disminuyendo el impacto ambiental y el gasto económico asociado al verano. Asimismo, adoptar hábitos sustentables en el cuidado de la pileta no solo beneficia al hogar, sino que también promueve una relación más consciente con el agua.

Ocho ideas para mantener el agua de la pileta limpia

Cubrir la pileta cuando no se usa para evitar la caída de suciedad como tierra, hojas y bichos, y la evaporación. Ducharse antes de ingresar para reducir restos de cremas y sudor. Retirar hojas e insectos todos los días. Mantener limpio el filtro y controlar su correcto funcionamiento. Regular el nivel de cloro y productos sin excederse. Evitar el ingreso de mascotas al agua. Controlar periódicamente el pH del agua. Limpiar paredes y fondo para evitar acumulación de algas.

¿Cómo reutilizar el agua de la pileta al cambiarla?

Con un cuidado prolijo y atento, el agua puede durar hasta 15 días aproximadamente y, cuando llega el momento de renovarla, es importante no desperdiciarla, ya que puede reutilizarse para limpiar veredas, patios e incluso muchas personas la usan para regar plantas que no sean sensibles a productos químicos. Una recomendación clave que ayudará a las plantas y también a las personas es hacerlo siempre evitando hacerlo en horarios de mucho sol.

Cuidar el agua de la pileta en verano es una forma concreta de disfrutar del calor sin descuidar el ambiente porque con hábitos simples y un enfoque sustentable, es posible prolongar su uso, ahorrar recursos y contribuir a su cuidado.

