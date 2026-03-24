Luna creciente de marzo: cuándo es y cómo influye en el cuerpo, mente y hábitos cotidianos

El calendario lunar 2026, elaborado por el Servicio de Hidrografía Naval de la Nación, señala que este miércoles 25 de marzo se producirá la Luna creciente, una fase caracterizada por el aumento de la energía física y mental. Este fenómeno, lejos de ser una simple observación astronómica, ha sido históricamente una referencia clave en diversas culturas.

Desde la tradición islámica hasta la china, las fases de la Luna han servido como herramientas fundamentales para medir el tiempo, planificar cosechas y organizar rutinas de cuidado personal. En ese marco, la Luna creciente simboliza un período de expansión, en el que las personas tienden a sentirse más activas, motivadas y predispuestas a interactuar con el entorno.

Durante esta etapa, se intensifica la necesidad de expresión personal y de volcar energía hacia el exterior. Este impulso no solo impacta en lo emocional y lo físico, sino también en aspectos concretos de la vida cotidiana.

Energía en acción: cuerpo, mente y hábitos

La influencia de la Luna creciente se manifiesta en múltiples dimensiones. Se trata de un momento propicio para iniciar actividades que requieren vitalidad, enfoque y dinamismo. En este contexto, se destacan prácticas vinculadas al bienestar integral:

Mayor energía física y mental

Incremento de la motivación personal

Impulso para iniciar proyectos o rutinas

Mayor conexión con el entorno social

Esta fase también favorece la adopción de hábitos saludables y el fortalecimiento del autocuidado, integrando cuerpo y mente en un proceso de renovación progresiva.

Cuidados de belleza y salud capilar

El 25 de marzo, bajo la influencia del cuarto creciente, se presenta como una fecha especialmente recomendada para ciertos cuidados personales, en particular los relacionados con el cabello.

Corte de cabello: ideal si se busca estimular el crecimiento y lograr una melena más larga.

Duración del corte: quienes prefieran que el corte se mantenga por más tiempo deberán esperar a la Luna menguante del 10 de abril.

Depilación: no es el momento óptimo, ya que los efectos tienden a prolongarse más en fases menguantes.

En cuanto a tratamientos capilares, el período comprendido entre la Luna Nueva y la Luna Llena (hasta el 1 de abril) es especialmente favorable para potenciar resultados.

Para el cuidado de la piel, se recomiendan prácticas como:

Mascarillas naturales

Técnicas de automasaje

"Ayuno cosmético" de 24 horas, orientado a recuperar la vitalidad cutánea

Alimentación y bienestar consciente

La Luna creciente también influye en los hábitos alimentarios, promoviendo una relación más consciente con la comida. Se trata de un momento ideal para optar por una dieta más ligera y equilibrada.

Se recomienda:

Incorporar alimentos frescos y saludables

Priorizar productos ricos en clorofila

Reducir excesos y favorecer la digestión

Este enfoque no solo contribuye al bienestar físico, sino que también acompaña el impulso general de renovación que caracteriza a esta fase lunar.

Agricultura, huertos y pesca: el ritmo de la naturaleza

En el ámbito de la agricultura lunar, la Luna creciente desempeña un rol fundamental. Es un período especialmente favorable para cultivos que se desarrollan sobre el suelo.

Entre ellos se destacan:

Tomates

Pimientos

Verduras de hoja

Además, es un momento adecuado para:

Abonar la tierra

Preparar semilleros

Durante esta fase, las plantas presentan una mayor capacidad de absorción de nutrientes, lo que potencia su desarrollo. En contraste, la siembra de raíces se recomienda para la Luna menguante.

En cuanto a la pesca, el cuarto creciente no es considerado el período más productivo. La mayor actividad de los peces suele registrarse durante la Luna Nueva y la Luna Llena. Sin embargo, factores como:

Condiciones meteorológicas

Corrientes de agua

Tipo de carnada

también influyen de manera determinante en los resultados, según señaló Primera Edición.

Un momento para alinear energía y rutina

En síntesis, la Luna creciente del 25 de marzo de 2026 se presenta como una oportunidad para potenciar la vitalidad, optimizar el cuidado personal y planificar actividades clave en distintos ámbitos.

Desde el crecimiento capilar hasta la siembra en huertas, pasando por la alimentación y el bienestar emocional, esta fase invita a integrar la influencia lunar en la vida cotidiana de manera consciente, práctica y estratégica.