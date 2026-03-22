Darín tuvo una tajante opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de GH

En el marco de una rueda de prensa convocada para iniciar la despedida de la obra "Escenas de la vida conyugal", Ricardo Darín se convirtió en protagonista de una definición que rápidamente captó la atención mediática. Acompañado por Andrea Pietra, su compañera en escena, el actor fue consultado sobre un tema ajeno al teatro pero de fuerte impacto en la agenda del espectáculo: el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano.

La consulta surgió durante una entrevista en el ciclo Puro Show, donde el actor no esquivó el tema y ofreció una respuesta clara, en línea con su estilo directo. La intervención se dio en un clima distendido, pero con una definición contundente sobre su vínculo con el formato de telerrealidad.

Un vínculo que se remonta a los años '80

Durante el intercambio, en el programa repasaron el lazo artístico que une a Darín con Andrea del Boca, una relación profesional que se remonta a finales de los años 80. Ambos compartieron pantalla en la telenovela "Estrellita mía", emitida entre 1987 y 1988.

Aquella producción fue señalada como una etapa icónica de la televisión argentina, en la que Del Boca ocupó el rol de heroína, mientras Darín se consolidaba como galán. La ficción marcó un punto importante en las trayectorias de ambos actores, contribuyendo a su posicionamiento en la pantalla chica.

En ese contexto, los conductores de Puro Show recordaron detalles de la novela y subrayaron la relación cordial que mantuvieron durante ese período, al tiempo que descartaron versiones sobre un vínculo sentimental fuera del ámbito laboral.

La opinión de Darín sobre Gran Hermano

Consultado específicamente sobre la reciente participación de Andrea del Boca en Gran Hermano, Ricardo Darín adoptó una postura respetuosa pero firme. En su respuesta, reconoció implícitamente la relevancia del formato, aunque evitó emitir juicios sobre la decisión de su colega.

El actor enfatizó un concepto central: la libertad individual de elección. En ese sentido, expresó: "Cada uno tiene la libertad de hacer lo que considera necesario", dejando en claro que no cuestiona las decisiones profesionales de otros artistas.

Sin embargo, cuando la consulta giró hacia su propia posibilidad de participar en un reality show, la respuesta fue categórica.

Una negativa con humor y contundencia

Ante la pregunta sobre si consideraría ingresar a un programa de telerrealidad, Darín respondió con una combinación de humor y determinación. Su frase no dejó lugar a dudas: "No ingresaría. No, por el momento no. [risas] Me pegarían un corchazo, como dicen acá".

El comentario generó risas en el estudio y funcionó como una síntesis de su postura. Más allá del tono distendido, la respuesta reafirma su decisión de mantenerse al margen de este tipo de formatos, incluso reconociendo su popularidad.

Respeto profesional y distancia personal

Las declaraciones de Ricardo Darín permiten delinear con claridad dos aspectos de su posicionamiento:

Respeto por las decisiones ajenas: el actor evita cuestionar la elección de Andrea del Boca y remarca la autonomía de cada artista.

el actor evita cuestionar la elección de Andrea del Boca y remarca la autonomía de cada artista. Distancia respecto al formato: mantiene una postura firme de no participar en realities, incluso ante la insistencia mediática.

Este equilibrio entre respeto y definición personal fue uno de los elementos más destacados de su intervención, en un contexto donde las opiniones sobre este tipo de programas suelen generar controversia.

Entre el escenario y la televisión

La declaración se dio en un momento particular de la carrera de Darín, vinculado a la despedida de una obra teatral, lo que refuerza el contraste entre su presente artístico y el formato televisivo sobre el que fue consultado.

Mientras avanza con el cierre de "Escenas de la vida conyugal", su respuesta sobre Gran Hermano y Andrea del Boca introduce un elemento adicional en la conversación pública, aunque sin alterar su perfil ni su línea discursiva.