Catamarca: trasladaron a heridos de urgencia tras un choque en Capayán

Un grave siniestro vial se registró en las últimas horas en el departamento Capayán, sobre Ruta Nacional 38, a la altura del ingreso a la localidad de Miraflores.

Por causas que son materia de investigación, se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta, lo que motivó un amplio despliegue de emergencia en la zona.

Como consecuencia del impacto, dos ambulancias en clave roja, escoltadas por motoristas de la Policía, trasladaron a los heridos hacia la Capital para su atención médica.

Hasta el momento, no se informó la identidad de las víctimas ni el estado de salud de las personas involucradas.

En el lugar trabajan efectivos policiales y peritos bajo las directivas de la Fiscalía, que busca determinar la mecánica del siniestro.