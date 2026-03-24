El sello artesanal de Catamarca se consagra en La Rural

Desde este martes 24 y hasta el domingo 29 de marzo, el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, se convierte en el epicentro de la industria y la pasión por el campo al albergar la edición 2026 de la feria Nuestros Caballos. En este contexto de alta visibilidad, el Gobierno de Catamarca ha marcado una presencia institucional robusta, entendiendo que la participación en este foro es una pieza clave para la inserción de la provincia en los circuitos nacionales e internacionales. La delegación catamarqueña no asiste simplemente como un expositor más, sino como el exponente de una estrategia de promoción integral que articula cultura, turismo y producción en un ámbito que convoca a miles de visitantes y actores vinculados al mundo rural y ecuestre de toda Latinoamérica.

Esta labor es el resultado de una articulación sinérgica entre distintos organismos que han unificado criterios para mostrar un territorio cohesionado y dinámico. La representación provincial se manifiesta a través de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Planificación, quienes actúan de forma conjunta con la Casa de Catamarca. Este esfuerzo colectivo, materializado en un espacio compartido, busca poner en valor la identidad, la producción y las experiencias únicas que el territorio ofrece a sus visitantes. Es una apuesta fuerte dentro de un evento que, año tras año, se consolida reuniendo a más de 100.000 visitantes y a expositores de todo el país, transformándose en un espacio clave para la difusión, el intercambio y la generación de oportunidades en torno a la cultura del campo.

El arte del telar: patrimonio vivo en la gran ciudad

Dentro del espacio diseñado para representar a la provincia, la Fábrica de Alfombras ha tomado un rol protagónico, funcionando como un imán para el público que busca la esencia de lo auténtico. No se trata simplemente de una exposición estática, sino de una muestra viva de la cultura catamarqueña donde se exhiben los tradicionales telares. En este sector, las tejedoras despliegan su oficio en tiempo real, permitiendo que el visitante sea testigo directo de la complejidad y la dedicación que requiere la producción artesanal de excelencia. La propuesta se complementa con una selección de piezas de altísima calidad que reflejan el saber artesanal y la calidad de una producción con profunda identidad catamarqueña, marcando un diferencial de calidad en el predio de Palermo.

Vinculado directamente con esta producción, la Ruta del Telar —un producto turístico y cultural que recorre distintas localidades de la provincia— también forma parte esencial de la propuesta presentada en Buenos Aires. Esta iniciativa es fundamental para acercar al público el valor de los oficios textiles y su vinculación íntima con el territorio, funcionando como un puente entre la historia de los pueblos y la modernidad de la feria. A través de este recorrido conceptual, se busca que el visitante comprenda la trazabilidad cultural que une el paisaje de Catamarca con las piezas que hoy se lucen en la feria, resaltando el valor de los oficios y su importancia en el tejido social y productivo regional mediante una oferta que vincula la tradición con el desarrollo actual.

Catamarca como destino: proyección y desarrollo productivo

Por su parte, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte ha dispuesto un área específica de promoción turística donde se difunden los principales destinos y productos que integran la oferta provincial. El objetivo estratégico es claro y ambicioso: posicionar a Catamarca como un destino de viaje prioritario dentro de la agenda del turista nacional, especialmente entre aquellos productores y actores vinculados al sector ecuestre que asisten a la muestra. La provincia busca así capitalizar la afluencia masiva de público para mostrar su diversidad de paisajes y experiencias, consolidándose como una opción competitiva en el mercado del turismo nacional e internacional a través de la difusión de sus principales productos turísticos.

La participación en Nuestros Caballos se inscribe en una visión de gestión donde el patrimonio no es un elemento estático, sino un motor de crecimiento genuino. Al integrar la cultura y el turismo con el desarrollo productivo y la planificación, la provincia demuestra una capacidad de articulación orientada a la excelencia institucional en un evento que se ratifica como un espacio clave para la industria. Hasta el 29 de marzo, los asistentes a La Rural podrán descubrir que Catamarca es mucho más que un stand institucional; es un territorio de experiencias, donde la calidad de sus artesanías, la fuerza de su producción y la belleza de sus paisajes se presentan como una invitación irresistible al descubrimiento.