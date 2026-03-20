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Fin de semana XL en Catamarca: el pronóstico del tiempo

La Capital catamarqueña experimentará un escenario meteorológico cambiante que marcará la planificación de actividades.

20 Marzo de 2026 23.17

Argentina vivirá un nuevo fin de semana extra largo que comenzará este sábado 21 de marzo y se extenderá hasta el martes 24 de marzo. Durante este período, millones de ciudadanos podrán disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos, gracias a la combinación de un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos.

El lunes 23 de marzo fue declarado como día no laborable con fines turísticos por el Ministerio del Interior, permitiendo a quienes no trabajan organizar viajes, actividades recreativas o encuentros familiares. Por su parte, el martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha en la que se recuerda el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina, que marcó un hito trágico en la historia del país.

Este contexto convierte a la región en un escenario de interés tanto para el turismo interno como para la reflexión histórica, dado que el feriado nacional invita a la conmemoración, mientras que la jornada no laborable facilita la movilidad y el descanso.

Pronóstico del tiempo en la Capital catamarqueña

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un panorama variable para la Capital catamarqueña, con temperaturas que oscilarán entre 17 y 27 grados durante todo el período y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Detalle diario del clima:

  • Sábado 21 de marzo: Se esperan lluvias aisladas por la mañana y un cielo mayormente nublado por la tarde y noche. Los vientos soplarán del sur con ráfagas de hasta 59 km/h, rotando al sudoeste. La temperatura mínima alcanzará los 17 grados, mientras que la máxima será de 23 grados.
  • Domingo 22 de marzo: El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la tarde, tornándose algo nublado por la noche. Los vientos iniciarán desde el noreste, rotando al norte con ráfagas de hasta 59 km/h, y luego cambiarán al este. La temperatura mínima será de 17 grados, mientras que la máxima ascenderá a 27 grados.
  • Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos. Se espera un cielo mayormente nublado, con vientos del suroeste rotando al sureste. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 27 grados, ofreciendo condiciones relativamente estables para actividades al aire libre.
  • Martes 24 de marzo: Feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con cielo parcialmente nublado. Los vientos vendrán del sureste rotando al norte, con ráfagas que podrán alcanzar hasta 59 km/h. La temperatura mínima se mantendrá en 17 grados y la máxima en 27 grados, propiciando un clima agradable para conmemoraciones y encuentros familiares.

Claves para planificar el descanso y la movilidad

El fin de semana extra largo exige una planificación cuidadosa debido a la combinación de clima variable y vientos fuertes, que podrían afectar desplazamientos y actividades al aire libre. Algunos puntos a tener en cuenta incluyen:

  • La variación de los vientos, con ráfagas de hasta 59 km/h, especialmente los días sábado, domingo y martes.
  • La persistencia de temperaturas suaves, que oscilan entre 17 y 27 grados, lo que permite organizar actividades recreativas sin riesgos de frío extremo.
  • La alternancia de nubosidad y lluvias aisladas, especialmente el sábado, lo que sugiere prever opciones bajo techo para quienes planifiquen salidas o turismo local.
  • La combinación de días no laborables y feriados, que ofrece una oportunidad única para viajes cortos o escapadas regionales, pero también implica mayor circulación en rutas y espacios turísticos.

En definitiva, los catamarqueños y visitantes tendrán un cuadro climático y social mixto, con jornadas ideales para el turismo y la recreación, alternadas con momentos de reflexión histórica. La planificación anticipada será clave para aprovechar al máximo este fin de semana extra largo, equilibrando descanso, actividades culturales y el cuidado frente a las condiciones del tiempo.

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Catamarca clima Fin de semana XL pronóstico del tiempo SMN

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