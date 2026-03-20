"La Reini" y una llamativa confesión sobre su sexualidad: "Nunca disfruté tanto como..."

Después de meses de exigencia y exposición en las cocinas de MasterChef (Telefe), Sofía Gonet concluyó su participación con el subcampeonato del certamen, un resultado que, si bien no cumplió con la expectativa máxima, no opacó el balance positivo de la experiencia.

La influencer dejó en claro que, más allá del "sabor amargo" de no haber ganado la final, se siente satisfecha por el aprendizaje adquirido a lo largo del proceso. El programa, que implicó jornadas intensas de trabajo, presión constante y exposición mediática, funcionó también como un espacio de crecimiento personal.

En paralelo, Gonet atraviesa un momento especial en lo personal: en la antesala de su cumpleaños, anticipó que planea una escapada con amigas a la costa argentina, lo que refuerza la idea de cierre de ciclo y apertura de una nueva etapa.

Una entrevista que abrió puertas a su intimidad

En su participación en el ciclo Hay Amor, conducido por Nacho Elizalde, la influencer sorprendió al abordar sin reservas un aspecto poco explorado públicamente de su vida: su sexualidad.

El intercambio comenzó con una pregunta directa: "¿Te acordás la primera vez que estuviste con una mujer?". Lejos de esquivar el tema, Gonet respondió con claridad: "Claro, mi primera cita con esta chica. Fue espectacular, mal. Después de mis dos años de celibato, salí con una chica".

Esta declaración marcó el inicio de un relato en el que la influencer reconstruyó su recorrido personal, atravesado por dudas, descubrimientos y decisiones.

Una identidad reconocida desde la infancia

Consultada sobre cuándo tomó conciencia de su atracción por las mujeres, Gonet fue contundente:

"Yo creo que lo supe siempre desde chica, que era bisexual".

En su relato, describió experiencias tempranas que daban cuenta de esa percepción:

Recuerdos de besos con amigas que despertaban interrogantes.

Situaciones cotidianas, como invitar a una amiga a dormir, que derivaban en preguntas internas: "¿Me está gustando mi amiga?".

Una constante sensación de duda y exploración emocional.

Lejos de presentar una narrativa lineal, la influencer expuso un proceso gradual, marcado por cuestionamientos y descubrimientos progresivos.

El punto de inflexión: una cita que cambió todo

El giro en su historia llegó cuando comenzó a ganar visibilidad pública. Según relató, una joven le escribió a través de Instagram y ella decidió dar un paso: "Vamos a probar".

Ese encuentro tuvo un impacto decisivo:

Se enamoró de esa primera chica.

Reconoció que lo que sentía no era circunstancial, sino genuino.

Se abrió a la posibilidad de enamorarse también de mujeres.

"Yo creo que me gustó ella y ahí abrí la posibilidad", explicó, subrayando el carácter revelador de esa experiencia.

Posteriormente, mencionó otra relación significativa: "Y después la conocí a Alexia y me enamoré de Alexia". Sin embargo, aclaró que la primera joven fue quien "le abrió este mundo nuevo".

Sobre ese vínculo inicial, aportó detalles concretos:

Mantuvieron una relación de tres meses.

La otra persona no buscaba un compromiso serio.

Gonet reconoció que estaba más involucrada emocionalmente.

Redefinir el vínculo con el deseo y el placer

Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista fue su reflexión sobre la sexualidad. Al recordar su primera experiencia con una mujer, afirmó:

"Yo siento que nunca disfruté del sexo realmente hasta este momento".

La influencer profundizó en esta idea, señalando un cambio radical en su vivencia:

Antes, el sexo era algo que hacía "para complacer a un otro".

No lo experimentaba como un espacio propio de disfrute.

Con esta nueva etapa, encontró una intimidad basada en la confianza.

Describió esa diferencia con una serie de preguntas que marcaron el contraste:

"¿Estás bien? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo te sentís?".

Este enfoque, centrado en la comunicación y el consentimiento, representó para ella una forma más "linda" y auténtica de vincularse.

Una final atravesada por la emoción

En paralelo a estas revelaciones personales, Gonet también dejó una confesión inesperada sobre el cierre de su experiencia televisiva. Con espontaneidad, reconoció:

"Me emborraché la noche de la final".

El comentario, lejos de buscar dramatismo, aportó un matiz humano a un momento de alta carga emocional, evidenciando la intensidad con la que vivió el desenlace del certamen.

Entre la exposición y la reconstrucción personal

El recorrido de Sofía "La Reini" Gonet en los últimos meses combina exposición mediática, crecimiento profesional y una profunda introspección personal. Su paso por MasterChef no solo la consolidó como figura pública, sino que coincidió con un proceso de redefinición íntima.

Entre el aprendizaje culinario, los proyectos personales y una narrativa honesta sobre su identidad, la influencer parece atravesar un momento en el que lo público y lo privado se entrelazan, dando lugar a una nueva etapa marcada por la autenticidad y la apertura.