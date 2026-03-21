Ian Lucas se la jugó y reveló qué siente por La Reini: "Unos besos le..."

Después de varios meses al aire, MasterChef Celebrity (Telefe) llegó a su desenlace con una definición que mantuvo la tensión hasta el último instante. En una final muy ajustada, Ian Lucas logró imponerse por muy poco ante Sofía "La Reini" Gonet, en un mano a mano que reflejó el alto nivel alcanzado por ambos participantes.

El certamen, que contó con la participación de 27 figuras, encontró en estos dos finalistas no solo a los mejores exponentes culinarios de la temporada, sino también a dos de sus protagonistas más carismáticos. Ambos, además, compartían una característica distintiva: eran los participantes más jóvenes del reality, lo que sumó un componente generacional a la competencia.

Finalmente, la victoria quedó en manos de Ian Lucas, quien se consagró como el gran ganador tras destacarse a lo largo de todo el programa. Visiblemente emocionado, celebró su logro con una frase que sintetizó el recorrido: "Se consiguió el resultado que tanto esperé y tanto soñé".

Más que competencia: una conexión que marcó el certamen

Más allá de sus habilidades en la cocina, Ian Lucas y Sofía Gonet lograron construir una relación que trascendió lo estrictamente competitivo. A lo largo del programa, ambos forjaron una amistad sólida, caracterizada por la complicidad, el humor y el acompañamiento mutuo en los momentos más exigentes del certamen.

Este vínculo no pasó desapercibido para el público, que siguió de cerca cada interacción entre ambos. La química que desarrollaron se convirtió en uno de los elementos narrativos más atractivos de la temporada, aportando frescura y cercanía a la dinámica del reality.

Sin embargo, tras el final del programa, el propio Ian sorprendió al dejar entrever que la relación podría ir más allá de una simple amistad. Durante un stream distendido, el youtuber respondió con espontaneidad a una pregunta sobre Sofía Gonet: "Unos besos le doy".

El comentario, lanzado en tono relajado, generó carcajadas entre los presentes y aportó un matiz humorístico al momento. No obstante, también despertó algunas críticas, ya que ciertos sectores consideraron que la frase podía prestarse a dobles lecturas o resultar innecesaria en ese contexto.

Promesas, bromas y un premio millonario en juego

En la previa de la gran final, y en medio de la expectativa por conocer al ganador, se viralizó un intercambio entre los finalistas que evidenció la complicidad que habían construido.

El momento fue compartido por la propia Sofía Gonet en sus historias de Instagram. Allí, en un detrás de escena relajado en la zona de camarines, ambos protagonizaron una conversación marcada por el humor y la imaginación.

La propuesta surgió casi como un juego: casarse para repartir el premio del reality, que asciende a 50 millones de pesos. La influencer inició el intercambio con una frase que marcó el tono: "Nada más alejado que un sacerdote". A lo que Ian respondió entre risas: "Bueno, si gano yo nos casamos, sino no".

Lejos de detenerse, la conversación escaló en creatividad y picardía. Sofía retrucó:

"Mira me parece que me conviene más perder y después casarnos. Mirá que hacemos mitad y mitad todo, tipo papeles"

Y agregó: "¡Yo me quedo con todas tus cosas!"

El ida y vuelta continuó en el mismo tono descontracturado. Más tarde, la propia Gonet retomó el tema con ironía: "Ian me prometió que si él ganaba, se casaba conmigo. Mira que si gano yo no eh, yo no reparto el premio".

Entre el juego mediático y la proyección fuera de cámara

El desenlace de MasterChef Celebrity no solo consagró a un ganador, sino que también dejó instalada una narrativa que podría continuar más allá del programa. La combinación de talento culinario, juventud y conexión personal convirtió a Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet en una dupla que captó la atención del público.

Los elementos que marcaron su recorrido pueden sintetizarse en:

Alto rendimiento gastronómico , que los llevó a la final

, que los llevó a la final Complicidad sostenida , visible en cada interacción

, visible en cada interacción Humor compartido , como herramienta para transitar la competencia

, como herramienta para transitar la competencia Proyección mediática, impulsada por momentos virales y declaraciones posteriores

En ese contexto, las declaraciones de Ian y los intercambios previos a la final funcionan como indicios de una relación que, al menos en el plano discursivo, se mantiene abierta a nuevas interpretaciones.

Mientras tanto, el cierre del programa deja una imagen clara: la de un ganador que alcanzó su objetivo y la de una dupla que logró trascender el formato televisivo, instalándose en la conversación pública con una historia que combina competencia, cercanía y un futuro aún por definir.