Lunes con calor y ¿posibles tormentas en Catamarca?

Arranca la semana en la que se comienza a despedir el verano en Catamarca y el pronóstico del tiempo lo sabe. Por eso este lunes se anticipa que tendrá una jornada cambiante, con condiciones mayormente estables durante las primeras horas del día y un aumento de la inestabilidad hacia la tarde.

Luego de una mínima de 23 grados en las primeras horas, el Servicio Meteorológico Nacional marca que el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana. Mientras, la temperatura ascenderá hasta los 26 grados con vientos del Norte soplando entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde se prevé un aumento de la inestabilidad con tormentas aisladas. La temperatura alcanzará el valor máximo del día, con 31 grados, y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 10% y 40%. El viento continuará soplando del mismo sector de la hora anterior pero ahora con velocidades de entre 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la noche persistirá el pronóstico de tormentas aisladas, con una temperatura estimada de 25 grados. El viento mantendrá la misma dirección predominante del Norte, la misma intensidad y registro de ráfagas.

De esta manera, el inicio de semana en la provincia estará marcado por temperaturas elevadas y condiciones inestables hacia el cierre de la jornada.