Lunes caluroso en Catamarca: así estará el clima

Catamarca tendrá este lunes una jornada marcada por el calor intenso, el cielo parcialmente nublado y ausencia total de precipitaciones, de acuerdo al pronóstico meteorológico del SMN.

Durante la madrugada, la mínima fue de 23° y para la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con cielo algo nublado y una temperatura ascendente. El viento continuará predominando del Norte, aunque con menor intensidad, con registros que oscilarán entre 13 y 22 km/h.

La tarde será el período más caluroso de la jornada. Se espera una temperatura máxima de 35°, acompañada por cielo parcialmente nublado. El viento rotará al Noreste, con velocidades nuevamente elevadas, entre 23 y 31 km/h, y se prevén ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que podría generar una mayor sensación térmica y condiciones de calor agobiante.

Ya en la noche, el termómetro descenderá hasta los 28°, aunque se mantendrá un ambiente cálido. El cielo continuará parcialmente nublado, con viento del mismo sector que la hora anterior y velocidades similares a las registradas durante la tarde solo que sin ráfagas significativas ni chances de lluvias.

En síntesis, Catamarca vivirá un lunes típicamente veraniego, con altas temperaturas, viento persistente y tiempo estable.