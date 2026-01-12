  • Dólar
  • BNA $1440 ~ $1490
  • BLUE $1485 ~ $1505
  • TURISTA $1872 ~ $1872

30 C ° ST 30.56 °

Unión Radio 91.3 en vivo

El tiempo

Lunes caluroso en Catamarca: así estará el clima

Verano a pleno en el arranque de la semana que marcará la primera quincena de enero en la provincia. Sin inestabilidad a la vista, por lo menos hasta el miércoles, este día estará marcado por la temperatura más alta de los siguientes días.

12 Enero de 2026 07.31

Catamarca tendrá este lunes una jornada marcada por el calor intenso, el cielo parcialmente nublado y ausencia total de precipitaciones, de acuerdo al pronóstico meteorológico del SMN.

Durante la madrugada, la mínima fue de 23° y para la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con cielo algo nublado y una temperatura ascendente. El viento continuará predominando del Norte, aunque con menor intensidad, con registros que oscilarán entre 13 y 22 km/h.

La tarde será el período más caluroso de la jornada. Se espera una temperatura máxima de 35°, acompañada por cielo parcialmente nublado. El viento rotará al Noreste, con velocidades nuevamente elevadas, entre 23 y 31 km/h, y se prevén ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que podría generar una mayor sensación térmica y condiciones de calor agobiante.

Ya en la noche, el termómetro descenderá hasta los 28°, aunque se mantendrá un ambiente cálido. El cielo continuará parcialmente nublado, con viento del mismo sector que la hora anterior y velocidades similares a las registradas durante la tarde solo que sin ráfagas significativas ni chances de lluvias.

En síntesis, Catamarca vivirá un lunes típicamente veraniego, con altas temperaturas, viento persistente y tiempo estable.

Tags
Catamarca Clima Catamarca SMN Veranito

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también