Docentes autoconvocados de Catamarca reclaman un salario básico de $1,5 millones

Docentes autoconvocados de Catamarca volvieron a reclamar una recomposición salarial y plantearon que el sueldo básico del sector alcance los $1.500.000, al considerar que ese monto representa una referencia necesaria para afrontar el costo de vida.

A través de un comunicado difundido públicamente, el sector sostuvo que los datos del INDEC reflejan el nivel de ingresos necesario para superar la línea de pobreza y utilizó esa referencia para fundamentar su reclamo salarial.

Los docentes también cuestionaron el desarrollo de las negociaciones con el Gobierno provincial y apuntaron contra los sectores gremiales por lo que consideran una demora en la discusión.

"Rechazamos rotundamente la maniobra del Gobierno y los gremialistas de patear la discusión constantemente", expresaron en el documento, en el que además señalaron que no aceptarán, según plantearon, que el debate sea postergado mediante promesas.

Reclamos por titularización y cobro de haberes

Además de la cuestión salarial, los docentes autoconvocados incorporaron otros reclamos vinculados con la situación laboral del sector.

Entre ellos mencionaron la titularización de docentes y el pago de haberes pendientes. En el comunicado cuestionaron particularmente al Ministerio de Educación por situaciones relacionadas con altas de cobro y reclamaron que los trabajadores puedan percibir sus salarios en tiempo y forma.

El planteo quedó resumido en dos ejes principales: una recomposición salarial inmediata y la regularización de la situación laboral de los docentes.

Convocatoria a la organización docente

El sector llamó a los trabajadores de la educación a fortalecer la organización en las escuelas y anticipó la continuidad de las acciones de reclamo.

"Cada escuela firme y cada docente movilizado demuestran que cuando nos unimos, somos imparables", expresaron los autoconvocados, que reivindicaron la participación directa de los trabajadores en la discusión salarial.

Entre las principales demandas difundidas se encuentran:

Recomposición salarial inmediata.

Aumento del salario básico hasta $1.500.000.

Titularización de los docentes.

Regularización y cobro de haberes pendientes.

El reclamo se suma al escenario de discusión salarial y laboral que atraviesa al sistema educativo provincial, mientras los docentes autoconvocados buscan mantener la presión sobre las autoridades para obtener respuestas a sus demandas.