Declaran Alerta Roja por riesgo de incendios forestales en Catamarca

La Brigada de Incendios Forestales informó una alerta roja por riesgo de incendios forestales en Catamarca, particularmente para el Valle Central y Este de la provincia, ante las condiciones previstas para los próximos días. De acuerdo con el aviso, desde hoy, domingo, y durante las jornadas del lunes y martes, se espera un período caracterizado por vientos intensos del sector noreste.

Uno de los principales factores de preocupación está relacionado con la intensidad que podrían alcanzar las ráfagas. Según la información difundida, podrían superar los 70 kilómetros por hora, especialmente durante la jornada del lunes.

Las condiciones meteorológicas previstas adquieren especial relevancia debido a la combinación de distintos factores que pueden favorecer la propagación de un incendio forestal. El viento intenso, la presencia de vegetación seca y las posibles fuentes de ignición configuran un escenario que incrementa considerablemente el peligro.

La advertencia busca reforzar las medidas de prevención durante todo el período señalado y, especialmente, ante el marcado incremento de la intensidad del viento previsto para el lunes por la tarde.

Ya se registraron ráfagas importantes

El escenario de viento intenso no se limita a las condiciones previstas para las próximas jornadas. Durante las últimas horas ya se registraron ráfagas importantes, que alcanzaron los 52 km/h. Este antecedente se suma al pronóstico de un incremento de la intensidad del viento durante los próximos días y refuerza la necesidad de extremar las precauciones.

La evolución esperada marca al lunes 10 como la jornada de mayor criticidad. Para ese día se prevé un marcado incremento de la intensidad del viento, principalmente durante la tarde, momento en el que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

En este contexto, cualquier fuente de ignición puede adquirir una importancia particular debido a la posibilidad de que el fuego se propague con mayor rapidez bajo condiciones de viento intenso.

El lunes será la jornada más crítica

Dentro del período comprendido entre el domingo 9 y el martes 11, la atención estará especialmente concentrada en el lunes 10 de agosto.

La Brigada de Incendios Forestales señaló que durante esa jornada se esperan las condiciones más críticas, debido al aumento marcado de la intensidad del viento, principalmente durante la tarde. La combinación de estos elementos determina un escenario de especial atención para las actividades que puedan generar fuego o chispas en zonas rurales y naturales.

El riesgo no está determinado únicamente por la presencia del viento. La advertencia de la Brigada de Incendios Forestales destaca la combinación de viento intenso, vegetación seca y posibles fuentes de ignición como un factor que incrementa considerablemente el peligro de propagación de incendios forestales.

En estas condiciones, las acciones de prevención adquieren un papel central. Por ese motivo, el llamado está dirigido a evitar cualquier actividad que pueda originar un foco de fuego o generar chispas.

La recomendación apunta particularmente a las quemas, el encendido de fuego en espacios rurales o naturales y el descarte de elementos encendidos. También se solicita evitar aquellas actividades que puedan producir chispas durante el período señalado.

Las recomendaciones de la Brigada

Ante la alerta roja, la Brigada de Incendios Forestales estableció una serie de recomendaciones destinadas a reducir las posibilidades de generación y propagación de incendios. Las principales medidas indicadas son:

No realizar quemas de ningún tipo.

No encender fuego en zonas rurales o naturales.

No arrojar colillas ni elementos encendidos.

Evitar cualquier actividad que pueda generar chispas.

Ante la presencia de humo o fuego, dar aviso inmediatamente al 911.

El pedido se extiende durante todo el período en el que se mantendrán las condiciones advertidas, con especial énfasis en la jornada del lunes, cuando se espera el mayor incremento de la intensidad del viento.