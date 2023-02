Mala praxis en la Maternidad: tras un desgarrador relato Salud salió a desmentir el caso

Las denuncias contra la Maternidad Provincial “25 de Mayo” lamentablemente no dejan de aparecer y como referencia previa al hecho que conmovió este miércoles, vale recordar lo dicho a La Unión por José Varela, quien tiene formulada denuncia en Unidad Judicial Nº3, a cargo del Dr. Federico Maturano porque le negado una cesárea de urgencia. Ahora se suma el caso la familia de Carlos Armas, quien en declaraciones a Radio Valle Viejo contó el desgarrador momento que le tocó vivir junto a su esposa, quien atravesaba un embarazo de riesgo.

Ante esto el Ministerio de Salud salió al cruce de estos dichos, sobre todo porque se deslizó que la madre estuvo tres horas sin ser atendida cursando ya un embarazo de 27 semanas de gestación con diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Según lo declarado por el papá de la bebé, alrededor de las 21 horas se le hizo un control que ya disparó un alerta y hubo una promesa de un nuevo chequeo, el que según Armas, llegó pasada la medianoche. En el interín, la beba tuvo movimientos pero luego estos se detuvieron. Luego les confirmar el lamentable deceso de su hija, que para la familia podría haber tenido otro final de haberse intervenido en el momento.

Según la cartera sanitaria, la mamá ingresó al nosocomio el día miércoles 25 de enero y se procedió a su internación. Cursando el tercer día en el internado, y según lo indicado por el protocolo para este tipo de casos, se mantuvo un control cada 3 horas. A las 21 horas se realiza un control obstétrico con signos vitales normales, tanto fetales y maternos, y en el siguiente control, a las 00.30 horas, no se constatan latidos cardiacos fetales, por lo que se realiza ecografía obstétrica confirmando muerte fetal. En ese momento, se informa a la paciente y familiar de dicho diagnóstico e interviene el equipo de Guardia de psicóloga y trabajadora social para realizar acompañamiento de la paciente y familiar. Este relato oficial, es el que desmiente la familia Armas.

A los fines de aclarar sobre la cantidad de personal en la Maternidad, que es el otro punto que se destacó en el relato del papá de la bebé fallecida, se señaló que El equipo de Guardia de la Maternidad Provincial, consta de dos médicos especialistas en Tocoginecología a cargo, tres licenciadas en obstetricia, dos enfermeras en cada sector, una psicóloga y trabajadora social, que realizan acompañamiento de manera continua, y un equipo quirúrgico compuesto por instrumentadores quirúrgicos y anestesiólogo.

Desde la Maternidad se resaltó, en el descargo sobre el nuevo caso, “que los profesionales están especializados en la atención de la mujer embarazada, tanto de bajo, mediano y alto riesgo, con la intención de obtener resultados favorables para la familia y el recién nacido, pero se debe estar consciente de que existen patologías y complicaciones impredecibles con resultados negativos, por lo cual se cuenta con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario para que las pacientes puedan entender estos resultados desde un apoyo psicológico y social”. Esto fue desmentido por Carlos Armas, quien declaró que justamente la asistencia a su esposa fue la que faltó y que por eso estuvo tres horas esperando un segundo chequeo, el que podría haber marcado la diferencia con la sobrevida de su hijita.

La familia, en tanto, tomó la determinación de no presentarse ante la justicia, porque de esta manera, según contó el papá, optaron por preservar el cuerpo de la niña. “Yo la recibí y la tuve en mis manos y con mi esposa tomamos la decisión de no hacer denuncia porque no queremos que su cuerpito sea intervenido en una autopsia u otra cosa, No quise que la lastimaran más”, contó entre lágrimas.