Mala praxis en la Maternidad: denuncian abandono de personas y anuncian marcha

La pérdida de un hijo es un dolor profundo y cuando la muerte es la de un bebé y esta sucede en condiciones poco claras, la angustia se intensifica. Esto es por lo que están atravesando José Varela y Ana Valeria Barros, quienes junto a su familia están reclamando por la sucedido en la Maternidad Provincial “25 de Mayo”.

El confuso hecho tuvo lugar en diciembre del año pasado cuando la mujer que cursaba 37 semanas de gestación se realizó las últimas dos ecografías de manera particular, dado que aunque los anteriores controles se habían realizado en el centro asistencial, esto último no podía concretarse porque el personal se encontraba de paro. Es en esta ecografía que se le advierte que se debía realizar una cesárea con urgencia, por cuanto el bebé pesaba alrededor de 4,400 kg. No obstante esto. en la Maternidad se negaron y le ofrecieron fecha para una semana después.

Los días transcurrieron y Ana Valeria comenzó a manifestar dolor en la zona abdominal y y ante esto se la llevó de urgencia al nosocomio materno infantil. La ingresaron y se produjo la cesárea. Como resultado de la misma, le indicaron que el bebé estaba sin vida. No hubo mayores explicaciones sobre lo sucedido, dejando a los papás sumidos en el dolor y el desconsuelo.

Así relata lo sucedido José Varela, papá del bebé, en diálogo con La Unión.

Denuncia y marcha

Luego se realizó la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial Nº3, a cargo del Dr. Federico Maturano, contra las médicas que atendieron la cesárea y en específico contra la Dra. Fantini, profesional que fue quien se negó a realizarle la cesárea de urgencia. A esto se suma la denuncia por “abandono de persona”, la que aducen fue contra la madre, a quien indicó José Varela, se la dejó sola tras lo sucedido en una “habitación sucia”.

El caso está patrocinado por el Dr. Orlando del Señor Barrientos y según indicaron solo buscan justicia y saber porqué dejaron pasar el parto. “Esto lo hacemos por los chicos. Nosotros tenemos cuatro chicos y ellos nos preguntan dónde está el bebé”, indicó emocionado.

Fotos y Video: Cinthia Sánchez - La Unión

José adelantó que si no no hay novedades de la investigación van a realizar una marcha en los primeros días de Febrero.