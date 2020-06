Malestar en APUNCa

La Comisión Directiva de APUNCa informa a los no docentes que no están dadas las condiciones legales para que los trabajadores se reintegren a prestar servicios en la Universidad.

Según APUNCa, las autoridades universitarias “no dieron cumplimiento con el tratamiento del protocolo, en el ámbito legal correspondiente, de la mesa de negociaciones paritarias particulares para debatir, consensuar y aprobar la reglamentación.

“Solicitamos a cada no docente hacer respetar el CCT, el Acta Acuerdo de Paritarias a Nivel Nacional y el Dcto 520/20 PEN. Exhortamos a las autoridades universitarias a respetar el Convenio Colectivo de Trabajo, convocando en carácter de urgente a reunión de Paritarias Particulares”, versa en el comunicado de APUNCa.