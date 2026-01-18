Manual de supervivencia ante temporales: Cómo proteger a tu familia y tu hogar

Ante la recurrencia de fenómenos climáticos extremos en este inicio de 2026, Defensa Civil y los organismos de seguridad han unificado criterios sobre las medidas de precaución que todo ciudadano debe conocer. Un temporal no se puede detener, pero sus consecuencias se pueden minimizar significativamente con acciones preventivas.

1. Antes de la tormenta: La preparación es clave

La mayoría de los incidentes en el hogar ocurren por falta de mantenimiento preventivo.

Limpieza de desagües: Asegurate de que las canaletas, techos y rejillas de patio estén libres de hojas y basura. El agua estancada es la principal causa de filtraciones y colapsos de techos.

Asegurar objetos volátiles: Macetas, chapas sueltas, carteles o muebles de jardín deben ser guardados o fijados. Con ráfagas de más de 70 km/h, cualquier objeto se convierte en un proyectil.

Kit de emergencia: Tené siempre a mano una linterna con pilas cargadas, un cargador portátil para el celular y un botiquín básico.

2. Durante el temporal: Priorizar la seguridad física

Si la tormenta ya comenzó, el objetivo es evitar la exposición a riesgos eléctricos y mecánicos.

Si estás en casa: Desconectá aparatos electrónicos y evitá el uso de teléfonos fijos con cable. No te asomes a balcones ni te acerques a ventanas que no tengan persianas bajas.

Si estás en la calle: No busques refugio debajo de árboles ni postes de luz. Evitá caminar por calles anegadas; debajo del agua puede haber baches profundos o cables eléctricos sueltos.

Al volante: Si la lluvia es muy intensa, deténgase en un lugar seguro (lejos de árboles y zonas bajas). Nunca intentes cruzar un badén si el agua ya está pasando por encima de la calzada: 30 cm de agua corriente pueden arrastrar un auto liviano.

3. Después del fenómeno: El peligro no termina con la lluvia

Una vez que el cielo se despeja, surgen nuevos riesgos que suelen ser los más peligrosos.

Cables caídos: Bajo ninguna circunstancia toques cables que estén en el suelo o colgando, incluso si parecen de fibra óptica o teléfono. Reportalos de inmediato a la policía o a EC SAPEM.

Estructuras debilitadas: Revisá paredes y techos en busca de grietas nuevas o hundimientos. Si el terreno cedió cerca de tu casa, mantené la distancia.

Agua acumulada: Vaciá todos los recipientes que hayan quedado con agua para evitar la proliferación del mosquito del Dengue, cuya actividad aumenta exponencialmente tras las lluvias de verano.

Teléfonos de Emergencia que debes tener agendados:

911: Emergencias Policiales.

103: Defensa Civil.

100: Bomberos.

0800-888-3272: EC SAPEM (Reclamos eléctricos).