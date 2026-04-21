Martes y así va a estar el clima en Catamarca

Este martes se presenta en Catamarca con condiciones variables, iniciando con lluvias aisladas durante la madrugada en sectores puntuales del Valle Central, en un contexto de inestabilidad que irá disminuyendo hacia el transcurso del día. Según los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones en este tramo se ubicó entre el 10% y el 40%, con una temperatura estimada en 13°C.

Hacia la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una baja probabilidad de lluvias. La temperatura ascenderá hasta los 16 grados, mientras que el viento soplará desde el sector Sur con velocidades de entre 7 y 12 km/h, registrándose además ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, el dato más relevante en materia de intensidad eólica para la jornada.

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán estables y temperaturas que llegarán a un máximo de 19 grados. El viento continuará soplando desde el mismo sector de la hora anterior con intensidades similares a las de la mañana, entre 7 y 12 km/h, y sin ráfagas destacadas.

Por la noche, se espera que persista la nubosidad, manteniendo el carácter de cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá a 14 grados, con vientos leves del sector Sudeste, también entre 7 y 12 km/h, y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

En síntesis, el martes estará caracterizado por un inicio inestable, seguido de una jornada con nubosidad persistente, temperaturas templadas y un episodio de ráfagas intensas concentrado en las primeras horas del día.