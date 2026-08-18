Martes fresco y con algo de lluvia: así estará el tiempo en Catamarca

Luego del feriado, el clima en Catamarca se presentará con condiciones inestables y temperaturas propias de una jornada fresca de invierno. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día atravesado por la presencia de lluvias en las primeras horas del día, en el regreso de la inestabilidad, por lo menos por un par de días.

La temperatura tendrá un comportamiento similar a la de días previos esto porque la mínima será de 8 grados, mientras que la máxima llegará a los 15 grados, en una jornada en la que además se mantendrá una circulación de viento proveniente del sector Sur.

El Innombrable será uno de los elementos constantes, ya que a lo largo del martes se anuncia que soplará desde el Sur, con velocidades que se ubicarán entre los 23 y 31 km/h. No se prevén ráfagas, lo que para muchos es una buena noticia.

La mañana ¿lluviosa?

Durante la mañana, las condiciones de inestabilidad se van a mantener pero con una intensidad moderada. El SMN anticipa lluvias aisladas, con una probabilidad estimada de entre el 10% y el 40%. En cuanto al registro térmico, este descenderá hasta los 8 grados, valor que representa la mínima prevista para este martes y que convertirá a las primeras horas del día en el momento más frío de la jornada.

El viento mantendrá la orientación, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. De este modo, la mañana mantendrá las características frescas e inestables previstas para el comienzo del martes.

Una tarde mayormente nublada

Hacia la tarde, el escenario presentará una modificación en cuanto a las lluvias. El pronóstico señala que el cielo estará mayormente nublado pero ya las chances de inestabilidad son menos.

Será además el momento en el que se registre la temperatura máxima de 15 grados, marcando el punto más templado de una jornada que comenzará con valores bajos. En cuanto al Innombrable no presentará cambios en su dirección y con la misma intensidad manteniendo una característica constante a lo largo de todo el día.

La noche llega con más lluvia

En el final del día, las precipitaciones seguirían ausentes. La temperatura se ubicará en torno a los 12 grados, mientras que el viento continuará desde el sector sur, nuevamente con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, la jornada cerrará con la vuelta del frío y la inestabilidad, marcando que el invierno se mantiene.