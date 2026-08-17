Fin de semana largo en Catamarca: la agenda local que movilizó a cientos de vecinos y turistas

Durante el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, San Fernando del Valle de Catamarca registró una importante actividad en sus principales espacios turísticos, con una destacada participación de vecinos y turistas que recorrieron los atractivos y participaron de las propuestas impulsadas por la Municipalidad de la Capital.

En este marco, Pueblo Perdido de la Quebrada y la Casa de la Puna concentraron la mayor cantidad de asistentes, reflejando el interés por las alternativas turísticas, culturales y recreativas que ofrece la ciudad.

En la Casa de la Puna se registraron 452 participaciones en las distintas actividades programadas. La Feria Manos Catamarqueñas reunió a 400 personas entre ambas jornadas, con 360 residentes y 40 turistas, mientras que el Torneo de Bolillas convocó a otras 52 personas.

A este movimiento se sumó el espacio gastronómico Achalay, que recibió aproximadamente 300 personas durante el sábado y unas 150 el domingo, acompañando la propuesta con peñas y actividades especialmente programadas para el fin de semana.

En tanto que en el Pueblo Perdido de la Quebrada, alrededor de 200 personas se acercaron al sitio durante el fin de semana, de las cuales 101 participaron de las visitas guiadas. El espacio también contó con propuestas destinadas a las infancias, como Gigantes de Catamarca: taller de paleojuegos realizado el sábado, y Manitos al Monte, una experiencia gastronómica vinculada a las harinas del monte nativo que se desarrolló el domingo y completó su capacidad con 15 participantes.

Estos registros muestran especialmente la participación de los propios vecinos de la Capital en los espacios turísticos de la ciudad, consolidando una agenda que busca promover el conocimiento, disfrute y apropiación de los atractivos locales durante todo el año, más allá de los períodos de mayor llegada de visitantes.

Ocupación hotelera con comportamientos diferenciados

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Turismo Municipal, la ocupación hotelera ponderada oficial alcanzó el 36%, sobre un relevamiento que comprendió 24 establecimientos y 592 habitaciones, con una cobertura del 75% de los establecimientos considerados.

El comportamiento fue diferente según las categorías de alojamiento. Cabañas y residenciales registraron una ocupación ponderada del 70%, mientras que los hoteles de una estrella alcanzaron el 49%, los apart hoteles el 44,2% y los hoteles de tres estrellas el 41,2%.

Dentro de ese último segmento se registró además un establecimiento con el 100% de sus plazas ocupadas, mientras que los apart hoteles alcanzaron un máximo del 85% y las cabañas y residenciales llegaron al 80%.

Asimismo, el relevamiento muestra que 3 de los 24 establecimientos relevados se ubicaron entre el 75% y el 100% de ocupación, mientras que otros cuatro alcanzaron entre el 50% y el 75%. A su vez, solamente dos establecimientos registraron niveles inferiores al 10%.

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico señalaron que estos resultados deben analizarse dentro de un contexto nacional de menor consumo turístico y de una mayor búsqueda de alternativas de alojamiento acordes a las posibilidades económicas de los viajeros.

Asimismo, el comportamiento del fin de semana se produce inmediatamente después de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los principales acontecimientos turísticos de la provincia, que este año registró una convocatoria superior a la edición anterior. En ese sentido, el descenso de actividad posterior al evento responde también a la dinámica habitual del calendario turístico, luego de uno de los períodos de mayor movimiento del año.

En este contexto, desde el Municipio se destacó especialmente la participación registrada en los atractivos de la Capital y el interés de los vecinos por las propuestas turísticas, culturales y gastronómicas, como parte del trabajo sostenido para fortalecer la actividad turística durante todo el año y generar alternativas tanto para quienes visitan la ciudad como para quienes la habitan.