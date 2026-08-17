Alerta en las rutas cordilleranas de Catamarca: fuertes ráfagas, baja visibilidad y viento blanco

Este lunes continúan registrándose fuertes vientos en Antofagasta de la Sierra y en el camino al Campo de Piedra Pómez. De acuerdo con la información disponible, las condiciones presentan una mayor intensidad que durante la jornada de ayer, lo que vuelve a colocar a la circulación vehicular bajo una situación de especial precaución.

Ante este escenario, la principal recomendación es evitar la circulación mientras persistan estas condiciones, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y posibles daños materiales.

La advertencia adquiere particular relevancia para quienes deban desplazarse por sectores expuestos a las ráfagas. En caso de que el tránsito resulte necesario, se solicita hacerlo con extrema precaución, reduciendo la velocidad y permaneciendo atentos a la evolución de las condiciones sobre la ruta.

Entre los principales factores a considerar se encuentran:

Fuertes ráfagas de viento.

Posibles reducciones de visibilidad .

. Condiciones variables a lo largo de los distintos sectores de la ruta.

Riesgo de viento blanco y/o ventisca en áreas cordilleranas.

Ruta Provincial N° 43: alerta en el tramo hacia Antofagasta

La situación ya había sido advertida durante el domingo 16 de agosto, cuando se informó sobre el estado de las rutas en el marco de la Alerta Amarilla por Viento emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la zona cordillerana del oeste provincial.

En ese contexto, se comunicó la presencia de fuertes vientos en la Ruta Provincial N° 43, dentro del departamento Antofagasta de la Sierra, particularmente en el tramo comprendido entre El Peñón y Antofagasta de la Sierra.

En ese sector se registraban fuertes ráfagas, motivo por el cual se recomendaba evitar la circulación mientras persistieran las condiciones adversas. La advertencia tenía como finalidad prevenir situaciones de riesgo y posibles daños materiales en los vehículos que transitaran por la zona.

Para quienes debieran desplazarse de manera estrictamente necesaria, la indicación era mantener máxima precaución, reducir la velocidad y prestar especial atención tanto a las condiciones de visibilidad como a la presencia de ráfagas intensas.

El factor de la visibilidad en la zona cordillerana

La advertencia no se limita a la intensidad del viento. Uno de los aspectos centrales señalados en el alerta vigente es el impacto que las ráfagas pueden producir sobre la visibilidad, especialmente en los sectores más elevados de la cordillera.

De acuerdo con la información proporcionada, en determinados sectores de la zona cordillerana las ráfagas pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Esta intensidad puede generar condiciones particularmente desfavorables para quienes circulen por las rutas.

Entre las situaciones que pueden presentarse figuran:

Reducción de visibilidad.

Viento blanco.

Ventisca.

Presencia de fuertes ráfagas sobre los sectores de circulación.

La combinación de estos factores explica la recomendación de evitar los desplazamientos mientras continúe el fenómeno y, cuando el tránsito sea estrictamente necesario, adoptar una conducción especialmente cuidadosa.

Ruta Nacional 60: precaución entre Cortaderas y el límite con Chile

La advertencia también alcanza a la Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre Cortaderas y el límite con Chile. Allí se solicita circular con precaución debido a la presencia de viento y a la existencia de zonas de viento blanco.

La referencia a este sector amplía el escenario de condiciones meteorológicas adversas en el oeste provincial y vuelve a poner el foco sobre las dificultades que pueden presentarse en los corredores cordilleranos.

La recomendación general se mantiene: ante la presencia de viento intenso, quienes deban transitar deben hacerlo con especial atención, teniendo en cuenta las posibles variaciones de visibilidad y las ráfagas que pueden afectar el recorrido.

Una advertencia que se mantiene vigente

La evolución registrada entre el domingo 16 y este lunes 17 de agosto muestra la continuidad de las condiciones de viento en Antofagasta de la Sierra, con una intensidad mayor durante la jornada actual en el área de la Ruta Provincial N° 43 y el camino al Campo de Piedra Pómez.

Por ese motivo, la recomendación central permanece vigente: evitar la circulación mientras persistan las condiciones adversas y, si el desplazamiento resulta indispensable, hacerlo con extrema precaución.

La situación requiere mantener la atención sobre dos variables fundamentales: la intensidad de las ráfagas y la visibilidad. En los sectores cordilleranos más elevados, donde las ráfagas pueden superar los 130 km/h, la aparición de viento blanco o ventisca puede modificar de manera significativa las condiciones del camino.

En este marco, las rutas mencionadas —la Provincial N° 43, especialmente entre El Peñón y Antofagasta de la Sierra, y la Nacional 60, entre Cortaderas y el límite con Chile— permanecen bajo una advertencia marcada por la presencia de viento y condiciones que pueden dificultar la circulación.

La indicación, tanto para este lunes 17 de agosto como en continuidad con el alerta difundido durante el domingo, es clara: reducir la velocidad, extremar la precaución y mantenerse atentos a las fuertes ráfagas y a las posibles reducciones de visibilidad mientras persista el fenómeno.