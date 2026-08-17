El Nene recurrió la decisión sobre sus colectivos y Transporte negó que haya deudas

En las últimas horas se conoció que la empresa de transporte urbano de pasajeros El Nene S.R.L. presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante la Secretaría de Transporte de la Provincia de Catamarca. La presentación busca dejar sin efecto la Resolución N.º 2026-71-E-CAT-STKMIRLT, dictada el pasado 7 de agosto, mediante la cual la autoridad de aplicación ordenó dar de baja colectivos de la firma por no cumplir con los límites de antigüedad.

Además, la empresa solicitó formalmente la suspensión de los efectos del acto administrativo. En su presentación, El Nene calificó la decisión del organismo provincial como "sesgada" y sostuvo que la imposibilidad de renovar las unidades estaría vinculada con los continuos atrasos del Estado provincial y nacional en la liquidación de partidas consideradas clave para el funcionamiento de la empresa.

El planteo de la transportista se inscribe así en una discusión que combina dos cuestiones: por un lado, las condiciones que deben cumplir las unidades del transporte urbano y, por otro, la situación financiera que, según la propia empresa, condicionaría su capacidad para afrontar la renovación de los colectivos.

La explicación de la empresa sobre las partidas adeudadas

En el escrito ingresado ante la Secretaría de Transporte, El Nene detalló un historial de demoras en la percepción de partidas que, según señaló, superan los dos meses consecutivos.

La firma vinculó esas demoras con distintos conceptos correspondientes tanto al esquema provincial como al nacional. Entre los montos que señaló como pendientes se encuentran:

Subsidio provincial.

Boleto Estudiantil Gratuito.

Atributos nacionales (SISTAU/Nación).

Partidas acumuladas durante 2025 .

. Montos correspondientes a los meses transcurridos de 2026.

Desde la perspectiva expresada en el recurso, esas demoras habrían dificultado la posibilidad de llevar adelante la renovación de las unidades exigida por la autoridad de aplicación. Por ese motivo, la empresa cuestionó el procedimiento administrativo y solicitó que se suspendan los efectos de la resolución.

Sin embargo, la respuesta oficial conocida a partir de la consulta realizada por La Unión introduce una diferencia central respecto del planteo de la transportista.

La respuesta de la Secretaría de Transporte

Fuentes de la Secretaría de Transporte confirmaron a La Unión que El Nene efectivamente presentó una nota, aunque realizaron una aclaración sobre el alcance de la presentación.

Según explicaron desde el organismo, la empresa no impugnó la baja de las unidades. Lo que pretende cuestionar, precisaron, es el proceso de renovación de los permisos.

La distinción resulta relevante porque modifica el eje de la discusión planteada a partir de la resolución del 7 de agosto. Mientras la presentación de la empresa se conoció en el contexto de la decisión administrativa que ordenó dar de baja colectivos por antigüedad, desde la Secretaría sostienen que el objeto de la impugnación no es directamente esa baja, sino el procedimiento relacionado con la renovación de los permisos.

La Secretaría también fue categórica respecto de otro de los argumentos expuestos por la transportista.

"El Gobierno provincial está al día con los pagos"

Ante la afirmación de El Nene acerca de los atrasos en la percepción de partidas, las fuentes consultadas por La Unión negaron que existan deudas de la Provincia con la empresa.

"El Gobierno provincial está al día con los pagos", indicaron desde el organismo. En ese sentido, agregaron que la semana pasada se pagaron los subsidios.

De esta manera, la explicación oficial se contrapone con el argumento financiero presentado por El Nene en su recurso. La empresa atribuyó la imposibilidad de renovar unidades a los atrasos del Estado provincial y nacional, mientras que desde la Secretaría de Transporte negaron que exista actualmente una deuda provincial con la firma y remarcaron que los subsidios fueron abonados la semana pasada.

La controversia queda, entonces, planteada sobre dos versiones diferentes acerca de la situación de los pagos y su relación con la renovación de los colectivos.

Seguridad de los pasajeros y modernización de las unidades

Desde la Secretaría de Transporte también remarcaron que todas las empresas están cumpliendo con la renovación y modernización de las unidades.

El argumento señalado por el organismo provincial es concreto: la renovación se encuentra vinculada con la seguridad de los pasajeros.

La posición oficial coloca de ese modo el cumplimiento de los límites de antigüedad dentro de una exigencia general para el sistema de transporte urbano. En la explicación brindada a La Unión, la modernización no aparece planteada como una condición exclusiva para El Nene, sino como un proceso que, según la Secretaría, todas las empresas están llevando adelante.

El contrapunto con la empresa se produce, precisamente, porque El Nene sostiene que las dificultades económicas y los supuestos atrasos en determinadas partidas complicaron la posibilidad de renovar las unidades, mientras que el organismo provincial sostiene que el Gobierno está al día con sus pagos y que las demás empresas avanzan con la renovación.

El escenario económico que atraviesa El Nene

A este conflicto administrativo se suma la situación económica que, según conoció La Unión, atraviesa actualmente El Nene.

De acuerdo con la información conocida, la empresa tendría un embargo de $120 millones en el marco de una deuda de $250 millones con ARCA. A esto se agregaría la existencia de más de 18 cheques sin fondo.

El cuadro financiero también alcanzaría a la relación de la empresa con sus trabajadores. Según la información difundida, El Nene estaría adeudando alrededor de $350.000 correspondientes al último sueldo.

Estos elementos configuran el contexto económico en el que se produce la disputa administrativa por la renovación de los permisos y las unidades. Mientras la empresa sostiene en su presentación que los atrasos en partidas provinciales y nacionales afectaron su capacidad para renovar los colectivos, desde la Secretaría de Transporte niegan que la Provincia mantenga deudas con la firma.