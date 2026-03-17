Martes inestable en Catamarca: se esperan tormentas fuertes por la tarde

El verano se va despidiendo con condiciones cambiantes en Catamarca, es decir, marcada nubosidad y distintos niveles de probabilidad de precipitacioness y tormentas. según el momento del día.

Durante la madrugada, luego de las fuertes descargas atmosféricas, la temperatura mínima fue de 22 grados y ya con el viento soplando desde el Norte.

En horas de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvias escasas para esta hora. La temperatura subirá hasta los 25 grados y el viento se mantendrá desde el mismo sector con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

La situación cambiará hacia la tarde. El organismo nacional indica que comenzarán a registrarse tormentas fuertes y que hay una probabilidad de precipitaciones elevada, la que podría alcanzar entre el 70% y 100%. En ese período se registraría la temperatura máxima de la jornada, de 33 grados, mientras que el viento rotará al sector Sudeste, manteniendo velocidades de la hora anterior.

Para la noche se mantendrá la presencia de tormentas aisladas, pero con probabilidades de lluvia entre 40% y 70%. La temperatura descenderá hasta los 27 grados, manteniendo el viento la orientación y las mismas intensidades de la tarde. A esto se sumarán ráfagas que van a ir de los 42 a 50 km/h.