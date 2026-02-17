Martes con máxima de 34°: Así estará el tiempo en Catamarca

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, luego de una madrugada con 23 grados de mínima, el termómetro ascenderá rápidamente hasta alcanzar los 28 grados durante la mañana. La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y algunas lloviznas podrían darse de manera dispersa. El viento rotará hacia el Noreste y aumentará levemente su intensidad, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se espera el pico térmico de la jornada, con una temperatura máxima que llegará a los 34 grados. Las condiciones del tiempo se mantendrán estables, con nubosidad parcial y baja probabilidad de precipitaciones. El viento continuará soplando con intensidad moderada, entre 13 y 22 km/h, predominando desde el sector Sudoeste.

Hacia la noche, las condiciones no mostrarán cambios significativos. El cielo continuará con parcial nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 29 grados. El viento disminuirá su intensidad, ubicándose nuevamente entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante otra vez desde el Noroeste.

El SMN no anticipa ráfagas intensas durante la jornada, lo que favorecerá un martes caluroso pero sin fenómenos meteorológicos adversos.

De esta manera, el día se perfila como un día típico de verano en la capital catamarqueña y en el Valle Central, con temperaturas altas, nubosidad parcial y condiciones estables a lo largo de toda la jornada.

