Mediodías de vigilia y tradición en la Casa de la Puna

Durante sábado y domingo, La Casa de la Puna abrirá sus puertas para los turistas y para las familias locales que deseen compartir un almuerzo de vigilia y el mejor folklore tradicional.

El menú propone degustar zapallo api, humita, empanadas, entre otras comidas autóctonas y la "carta musical" invita a escuchar a uno de los referentes indiscutidos y consagrados de la cultura local como Rafael Toledo. La cita es para mañana sábado a partir de las 12.30 hs. y el derecho de espectáculo costará $ 5.000.

Por la tarde, comenzarán las actividades gratuitas organizadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital. De 18 a 22 hs. la plaza ubicada frente a Casa de la Puna se llenará de los puestos protagonistas de la Feria de Artesanía y Diseño, mientras que en la calle, la docente y bailarina María Rodriguez ofrecerá un taller abierto y gratuito para aprender a bailar Remedio Atamisqueño.

A partir de las 19 hs. actuarán Natalia Torres y Agustín Varela, el Ballet Meraki y su representación de "María Dolorosa" y el grupo Huellas.

El domingo habrá "Parrillada en familia" en el patio de la casa transformada en epicentro cultural, que ofrecerá además show en vivo de Néstor Pacheco, Fede Pacheco y el dúo Achalay, con micrófono abierto para el público que se anime a cantar. El domingo de Pascua no se cobrará derecho de espectáculo.