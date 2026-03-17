Mes de la memoria: el arte y el testimonio a 50 años del Golpe de Estado

En el marco del Mes de la Memoria y al cumplirse 50 años del último Golpe de Estado Cívico Militar, se desarrolló la primera jornada del ciclo "Cine por la Memoria", una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos.

La actividad tuvo lugar el lunes 16 en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), donde se presentó el ciclo "La Fe Perseguida". La propuesta combinó cine, poesía y testimonio, configurando un espacio de encuentro que invitó a reflexionar sobre el pasado reciente desde múltiples lenguajes expresivos.

Proyecciones que interpelan el rol de la Iglesia

Durante la jornada se proyectaron los cortometrajes Los Curas de Chamical y Wenceslao Pedernera, junto con la película Padre Angelelli, el Obispo del Pueblo.

Las producciones abordaron el compromiso de sectores de la Iglesia con las luchas populares y la persecución que sufrieron durante la última dictadura. A través de estas historias, se reconstruyeron trayectorias atravesadas por la militancia social y la violencia institucional, generando un espacio de reflexión colectiva sobre el rol de la fe en contextos de represión.

El eje del ciclo, "La Fe Perseguida", permitió poner en perspectiva el modo en que determinados actores religiosos fueron blanco de persecución en un período en el que toda disidencia era interpretada como amenaza.

Poesía y memoria

La jornada estuvo acompañada por la intervención artística del cantor y poeta riojano Carlos Ferreyra, hermano de desaparecidos, quien aportó una dimensión emotiva a través de la poesía.

Durante su participación, evocó versos del poeta Pablo Neruda: "Canto todo lo que sabía, los versos, los romances de amor de los campesinos. Hermano mío, cantaste por todos nosotros...". La interpretación resignificó la voz colectiva de los pueblos frente al silencio impuesto por el terrorismo de Estado, dotando de profundidad simbólica a la jornada.

Asimismo, Ferreyra interpretó versos del poeta riojano Eloy López, atravesados por los ejes de memoria, cultura y resistencia, reforzando el carácter testimonial del encuentro.

Reflexiones sobre el pasado

Uno de los momentos centrales estuvo a cargo del secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, quien destacó que las producciones proyectadas "dan el sentido de lo que hoy conmemoramos".

En su intervención, contextualizó el período histórico al señalar que "todo lo que no era dictadura era considerado subversivo", una definición que habilitó la persecución y desaparición de personas. En ese marco, remarcó el rol de figuras como Enrique Angelelli, subrayando la persecución a sectores de la Iglesia comprometidos con el pueblo.

Además, Brizuela advirtió sobre los riesgos actuales en materia de derechos humanos, planteando la necesidad de sostener valores colectivos frente a discursos de fragmentación. "El veneno del odio construye soledades", afirmó, al tiempo que propuso recuperar el legado de Angelelli como un camino basado en la esperanza, el encuentro y la solidaridad.

Una agenda que continúa

La jornada reafirmó la importancia de generar espacios de memoria activa, donde el arte y el testimonio funcionen como herramientas para reflexionar sobre el pasado reciente y fortalecer el compromiso democrático.

En ese sentido, las actividades continúan el miércoles 25 de marzo a partir de las 20 horas en el Cine Teatro Catamarca, con la proyección de la película Argentina, 1985, un aclamado drama histórico dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Estas propuestas, abiertas a toda la comunidad, tienen como objetivo promover la construcción de una memoria colectiva, el respeto por los derechos humanos y la defensa permanente de los valores de Memoria, Verdad y Justicia.