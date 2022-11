Mientras los médicos le respondían a Salud, familiares de pacientes hicieron reclamos

Los trabajadores del nosocomio capitalino, tras haber participado este jueves de una nueva y masiva marcha de Aprosca, en conferencia de prensa le respondieron al Ministerio de Salud sobre las cifras de los salarios que se dieron en el marco de la explicación que brindaron días pasados en la Cámara de Diputados. Según los médicos del "San Juan Bautista" los sueldos que se mostraban en los gráficos eran sobre el bruto y no el neto de lo que se cobra, generando esto una diferencia sustancial.

De esta manera y a modo de explicación, indicaron que "si hubiesen presentado los datos sobre el neto, es decir el sueldo de bolsillo, ni siquiera ellos podrían haberlo mentido". Para ejemplificar apuntaron sobre el caso de la categoría D diciendo "en Enero el bruto era de $77 mil y en septiembre fue de $103 mil y a esto con la inflación del 66.7% durante el 2022, que no la inventamos sino que es la que marca el INDEC, el salario en este último mes debería haber sido de $111 mil pero en septiembre se cobró $103 mil. Eso quiere decir que nos pagaron $7.750 por debajo de lo que la corrección de la inflación. Así que eso que nos dicen que bimensualmente nos corrigen en función de la inflación, no es así".

Luego la Dra. Graciela Jury, referente de Aprosca aludió a lo sucedido esta semana marcando que "la Legislatura se convirtió en un conventillo" y que las "cifras que presentó la ministra son falsas". Todo esto mientras, se aguarda que durante este viernes el primer mandatario de la provincia se reúna con la ministra de Salud y los tres directores de los hospitales públicos.

"La Ley de Carrera sanitaria vio la luz en el 2009 y no en el 2005, como lo dijo un legislador el otro día. Y este y otros muchos errores son los que hemos podido escuchar ese día. Dejen de hablar sino tienen información", lanzó la médica y gremialista al dirigirse a los médicos y empleados de la salud esta mañana.

El reclamo

Sobre el final de las exposiciones y explicaciones de los salarios de los médicos y trabajadores de la salud, se dio un hecho, que marca la realidad de la crisis de la salud, porque la familiar de un paciente intervino reclamando de buena manera por la cirugía de su hijo. La misma lleva un atraso de un mes y a pesar de ya tener la prótesis no se concreta, justamente por encontrarse el hospital en paro total. Recordemos en este punto que la medida de fuerza implica solo atender urgencias y emergencias y no así consultorios y cirugías que no sean de gravedad.

Es por eso que el Ministerio de Salud, en procura de resolver el gran volumen de operaciones pendientes, reactivó el acuerdo que estaba activo en la pandemia, donde las cirugías que no realizaban los hospitales públicos, las pasa a hacer un centro de salud privado. Familiares reclamando

Mercedes Giordano con respeto planteó su caso y la Dra. Jury le comentó que la responsabilidad sobre esto la tenía la dirección del hospital, por cuanto son ellos quienes deben indicaron cuáles son los casos prioritarios y urgentes. Según la profesional, es responsabilidad de la jerarquía del nosocomio que los pacientes tengan a demora que tienen, sosteniendo además el reclamo y la validez del pedido que vienen formulando desde hace cinco meses.

La Unión dialogó con Mercedes, quien relató la dura realidad por la que está pasando. En este sentido dijo: "Yo compré la prótesis y me dijeron con eso ya lo operaban, pero no es así. Acá estamos peregrinando porque primero los anestesistas están de paro, luego los instrumentistas y los médicos". "Es más me dijeron que vaya y hable con el Gobernador para que le solucione el tema del sueldo de ellos, pero me parece que no corresponde. Esta es una situación muy brusca para nosotros", señaló con dolor.

Este no es el único caso y tal como lo indicó ella, los pacientes en lista de espera son decenas. Así lo confirma el caso de Cecilia, que también tiene a un familiar sin poder ser operado. "Nos engañan con mentiras y nos hacen ilusionar con que los van a lleva a la parte privada para la cirugía y no es así. Mi hijo también tiene la prótesis y sigue esperando", relató. "Nos tienen como en una calesita cuando lo único que le rogamos, es que tengan compasión de nosotros".

Según ella y Matías, otro familiar de pacientes en espera, como consecuencia de la larga espera, muchos de los internados han perdido su trabajo y han dejado de ver a sus hijos por la larga estadía en el hospital. "Nos sentimos prisioneros y utilizados", sentenciaron. El alerta está también puesta en las consecuencias que este periodo va a provocar en las lesiones, por cuanto a mayor lapso mayores pueden ser las dificultades y hasta el periodo de recuperación.

En el medio y sin mediar empatía, los trabajadores y médicos tras la conferencia, organizaron una choripaneada en el exterior del "San Juan", lo que generó aún más malestar de los internados y sus familiares. "Dejaron a todos solos en las salas a cargo de una sola enfermera", denunciaron. La choripaneada

"Siempre para las protestas, se van todos y queda solo un enfermero, que responde por todos los internados de manera espectacular. No hay reproche sobre su trabajo, porque los que están en Traumatología son excelentes", comentaron para marcar el triste y preocupante cuadro de situación que se vive a diario desde el inicio del conflicto.